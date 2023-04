Netflix: Maßnahmen gegen Passwort-Sharing kommen im Sommer

Netflix hat bereits vor einer Weile angekündigt, dass man Passwort-Sha­ring abschaffen bzw. für das Teilen der Kontodaten eine Zusatzgebühr erheben wird. Das sollte bereits in Kraft sein, wurde allerdings verschoben. Nun steht ein neuer Termin fest, im Sommer soll es so weit sein.

USA genannt, aber wohl auch für Deutschland

Zusammenfassung Netflix kündigt an, Passwort-Sharing ab Sommer nicht mehr ohne Zusatzgebühr zu ermöglichen.

Voraussetzungen werden in einigen kleineren Ländern bereits getestet.

Umsetzung für große Märkte, darunter Deutschland, soll im 2. Quartal erfolgen.

Abonnenten des "Basis-Abos mit Werbung" bekommen statt 720p künftig 1080p.

Zwei Streams parallel möglich.

Der Streaming-Dienst hat bereits vor langem bekannt gegeben, dass man Passwort-Sharing nicht in seiner bisherigen Form tolerieren wird. Es soll nicht mehr länger möglich sein, seine Kontodaten einfach so weiterzugeben. Stattdessen muss man künftig zusätzliches Geld zahlen, wenn man etwa einem woanders lebenden Familienmitglied den Zugang zu seinem Konto ermöglichen möchte.Das sollte bereits aktiv sein, denn auf breiter Basis sollte das im ersten Quartal dieses Jahres umgesetzt werden. Netflix hat das bereits in einigen kleineren Ländern umgestellt bzw. damit experimentiert. In den großen Märkten wurde das aber noch nicht eingeführt.Doch in diesem Sommer soll es nun tatsächlich so weit sein. Denn Netflix hat im Rahmen der Bekanntgabe seiner aktuellen Quartalszahlen mitgeteilt ( PDF ), dass "Paid Sharing" nun für das zweite Quartal des Jahres geplant ist. Netflix: "Im ersten Quartal haben wir das bezahlte Teilen in vier Ländern eingeführt und sind mit den Ergebnissen zufrieden. Wir planen eine breite Einführung, auch in den USA, im zweiten Quartal."Der Streaming-Dienst erwähnt zwar nur die Vereinigten Staaten namentlich, die Maßnahmen dürften aber wohl für alle oder zumindest viele andere Märkte, darunter auch Deutschland, kommen. Ein genaues Datum hat Netflix nicht genannt, TechCrunch meint aber, dass die Umsetzung am Ende des zweiten Quartals erfolgen wird, also am oder um den 30. Juni 2023 herum.Parallel dazu hat Netflix auch noch angekündigt, dass das Werbe-Abo neue Features bekommt, allen voran einen erfreulichen Boost der Auflösung. Denn statt den bisherigen 720p bekommen Abonnenten des "Basis-Abos mit Werbung" demnächst 1080p zu sehen, dazu kommt, dass zwei Streams parallel gesehen werden können.