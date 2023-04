Serien und Filme: Diese Woche neu bei Prime Video, Netflix & Disney+

In dieser Woche halten die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 30 neue Filme und Serien bereit. Mit dabei: Birds of Prey, The Marvellous Mrs. Maisel, Seven Kings Must Die und Rennervations. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 15

CoComelon: Staffel 8 ab 10. April

Leanne Morgan: I'm Every Woman ab 11. April

Celeste Barber Fine, thanks ab 12. April

Operation: Nation ab 12. April

Als Schwiegermutter einzog: Staffel 2 ab 12. April

American Manhunt: Der Anschlag auf den Boston-Marathon ab 12. April

Boss Baby: Zurück zu den Windeln: Staffel 2 ab 13. April

Obsession ab 13. April

Florida Man ab 13. April

Queenmaker ab 14. April

Seven Kings Must Die ab 14. April

Königinnen auf der Flucht ab 14. April

Phänomena ab 14. April

Keeping Up with the Kardashians: Staffel 13 ab 15. April

The Real Housewives of Beverly Hills: Staffel 8 ab 15. April

Lauras Stern und die Traummonster ab 15. April

Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen ab 15. April

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 15

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn ab 12. April

Hatching ab 12. April

Devil's Pond ab 13. April

Cry Macho ab 13. April

The Marvellous Mrs. Maisel - Staffel 5 ab 14. April

Greek Salad - Staffel 1 ab 14. April

The Cell ab 16. April

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 15

9-1-1: Lone Star - Staffel 3 ab 12. April

Rennervations ab 12. April

Extreme Survival mit Hazen Audel: Wettlauf durch den Amazonas - Staffel 1 ab 12. April

Oswald, der lustige Hase ab 14. April

Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere ab 14. April

My Apologies (OT: Ozur Dilerim) ab 14. April

Stuber - 5 Sterne Undercover ab 14. April

Vom 10. bis 16. April steht bei Netflix unter anderem "Seven Kings Must Die" im Mittelpunkt, das Sequel zur bekannten TV-Serie The Last Kingdom, in dem der deutsche Schauspieler Alexander Dreymon erneut in die Rolle des Uhtred von Bebbanburg schlüpft. Außerdem sieht man neue Folgen vom Boss Baby, die Dokuserie über den Anschlag auf den Boston-Marathon und man erhält-Reality-TV-Nachschlag in Form der Kardashians und den Real Housewives of Beverly Hills.Bei Amazon Prime Video startet hingegen die mittlerweile fünfte Staffel von The Marvellous Mrs. Maisel und der DC-Streifen Birds of Prey mit Margot Robbie als Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead und Ewan McGregor. Ebenso scheint die Coming-of-Age-Geschichte Greek Salad sehenswert. Zu guter Letzt belebt Marvel-Star Jeremy Renner in "Rennervations" auf Disney+ ausgemusterte Autos wieder und 9-1-1: Lone Star geht in die dritte Staffel.