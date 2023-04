Netflix versucht sich an Live-Stream und das geht total in die Hose

Netflix hat bereits in Vergangenheit mit Live-Übertragungen experimentiert, im ersten Fall - einem Comedy-Special - ging das auch glatt. Nun wollte man das in einer Sondersendung zur Reality-Show Liebe macht blind ein weiteres Mal versuchen - und das ging spektakulär schief.

Livestreaming: Einmal hui, einmal pfui

Netflix ist und bleibt ein Dienst, dessen Streaming-Inhalte auf Abruf zur Verfügung stehen. Man kann schier unzählige Serien und Filme auf den sprichwörtlichen Knopfdruck auswählen, diese Art des Videokonsums hat zweifellos auch das Fernsehen revolutioniert. Dennoch gibt es Fälle, in denen das klassische lineare Fernsehen seine Vorteile hat, nämlich dann, wenn man Live-Inhalte überträgt.Man kann eine Sport- oder Kultur-Übertragung natürlich auch als Aufzeichnung ansehen, das ist aber dennoch nicht das Gleiche wie live. Und das ist auch der Grund, warum Netflix seit Kurzem auch mit Livestreaming experimentiert. Beim ersten Mal - einem Comedy-Special mit Chris Rock - klappte das auch ohne Probleme, doch beim zweiten Versuch kann man das nicht behaupten.Denn gestern Abend wollte Netflix ein Live-Special zur Reality-Kuppel-Show Liebe macht blind übertragen. Im US-Hauptabendprogramm sollte es eine Sendung mit dem Titel "Love is Blind: The Live Reunion" zu sehen geben, bei der sich Kandidat*innen wiedersehen.Doch die Fans der Show, die um 20 Uhr einschalteten, wurden enttäuscht, denn Netflix hatte technische Probleme. Statt der Kuppel-Show bekamen sie einen Fehlercode zu sehen. Nach mehreren Aufschüben bzw. Verzögerungen gab Netflix dann nach 90 Minuten bekannt, dass man die Live-Übertragung in der geplanten Form abblasen muss (via Deadline ).Auf Twitter teilte Netflix mit: "An alle, die spät aufgeblieben sind, früh aufgestanden sind oder ihren Sonntagnachmittag geopfert haben ... Es tut uns unglaublich leid, dass die Love is Blind Live Reunion nicht so ausgefallen ist, wie wir es geplant hatten. Wir sind gerade dabei, sie zu filmen und werden sie so schnell wie möglich auf Netflix zeigen. Nochmals: Danke und Entschuldigung." Auf Twitter gab es nach diesem Debakel viele verärgerte Abonnenten, aber natürlich auch viel Spott