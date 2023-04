Abwesend in Hogwarts Legacy: Quidditch als eigenes Spiel angekündigt

Im letzten Schuljahr hat sich jemand verletzt, deshalb fällt die Quidditch-Saison aus: so die Erklärung für die Abwesenheit des berühmten Zauberer-Sports in Hogwarts Legacy. Jetzt könnte etwas auf den realen Grund hinweisen: WB Games hat ein Quidditch-Spiel angekündigt.

Harry Potter: Quidditch Champions - Ankündigung und Details

Ein Schelm, wer Böses denkt

Zusammenfassung WB Games kündigt Quidditch-Spiel an: "Harry Potter: Quidditch Champions"

Spieler erwartet "temporeiches, wettbewerbsorientiertes" Spiel

Grafikstil stark von Fortnite inspiriert

PC & Konsolen, Erscheinungsdatum unbekannt

Anmeldung für Spieletest jetzt möglich

WB Games

Für alle, die sich in Hogwarts Legacy vergeblich nach einer Partie Quidditch gesehnt haben, will WB Games also ein eigenes Spiel bieten. WB Games und Entwickler Unbroken Studios erfüllen den Traum vom fliegenden Ballsport im neuen Titel Harry Potter: Quidditch Champions. Verantwortlich für die Entwicklung war Unbroken Studios in Los Angeles, das "einige Jahre" an dem Projekt gearbeitet haben soll.Wie bei einem Sportspiel auf fliegenden Besen zu erwarten ist, soll Quidditch Champions ein "temporeiches, wettbewerbsorientiertes Multiplayer-Spiel" werden. Neben dem zentralen Thema Sport sollen Spieler auch noch "andere Besen-Abenteuer zusammen mit Freunden in einem kompetitiven Mehrspielermodus" erleben können. Was damit gemeint ist, bleibt vorerst noch offen. Immerhin schon klar: Ab sofort können sich Interessierte für einen Spieletest anmelden.Ansonsten hält man sich zur Ankündigung aber noch sehr zurück mit Details. Im FAQ beteuert man, dass das Spiel fest im magischen Universum der Harry-Potter-Zaubererwelt verwurzelt sei. Ein Blick auf die ersten Bilder lassen die Vermutung zu, dass man sich beim Grafikstil stark von Fortnite hat inspirieren lassen. Harry Potter: Quidditch Champions soll für PC und Konsolen erscheinen, wann ist noch nicht bekannt.Dass zwischen der Ankündigung eines eigenständigen Quidditch-Spiels und dem Fehlen des legendärsten Ballsports der Zauberwelt in Hogwarts Legacy einen Zusammenhang gibt, ist nicht offiziell bestätigt und reine Spekulation in Teilen der Community, die aber auch wir nachvollziehbar finden. In dem Singleplayer-Spiel gibt es zwar ein voll ausgebautes Quidditch-Spielfeld, wie oben erwähnt, wird in der Geschichte des Spiels aber schnell ein In-Game-Grund geliefert, warum in diesem Schuljahr keine Partien stattfinden können.