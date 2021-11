Aus für Harry Potter: Wizards Unite - Niantics AR-Spiel wird eingestellt

Das Mobilspiel Pokémon Go ist und bleibt ein Dauerbrenner, Entwickler Niantic hatte entsprechend große Hoffnungen, diesen Erfolg mit einer anderen zugkräftigen Lizenz fortzusetzen. Doch der Harry Potter-Ableger erwies sich letztlich als Flop und nun folgt das Aus.

Events zum Abschied

Niantic

Die Erfolgsstory Niantic begann mit der App Field Trip bzw. später mit dem ersten Augmented Reality-Spiel Ingress und fand einen Höhepunkt im anfangs massiv gehypten Pokémon Go. Alle diese Titel setzten auf reale Kartendaten und darauf virtuell erzeugte Objekte und Ereignisse. Ingress und Pokémon Go haben bis heute eine treue Anhängerschaft und eigentlich wollte Niantic auch mit Harry Potter: Wizards Unite einen ähnlichen Hit landen.Dessen Spielprinzip war natürlich ähnlich, mit Hilfe der App sollten die Spieler Zutritt in die fantastische Welt der Zauberer und Hexen bekommen. Es gab natürlich auch einige neue Ideen, doch letztlich wurde dasselbe wie bei den Vorgängern geboten. Die Spieler nahmen Harry Potter: Wizards Unite aber nicht so gut an und nun wurde das Aus bekannt gegeben.Es ist ein Abschied auf Raten: Denn bereits ab 6. Dezember 2021 wird das Harry Potter: Wizards Unite aus allen App-Stores entfernt, ab diesem Zeitpunkt sind auch keine Ingame-Käufe mehr möglich. Bis zum 31. Januar 2022 bleibt das Game spielbar, dann werden aber die Server und somit alle Dienste abgeschaltet.Niantic schreibt in einem Blogbeitrag , dass nicht alle Spiele für die Ewigkeit bestimmt seien und man gemeinsam die gesteckten Ziele erreicht und einen zweijährigen Handlungsbogen geschaffen habe, der bald abgeschlossen sein wird. Ein möglicher Grund für den Misserfolg von Wizards Unite war, dass das Spiel einen narrativen Fokus an den Tag legte und deshalb wohl schlechter zwischendurch spielbar war.Niantic versprach aber, dass man keinen sang- und klanglosen Abgang an den Tag legen werden, bis zum endgültigen Aus wird es diverse Events und auch Boni für die noch treuen Spieler geben.