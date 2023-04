Neues Edge-Update: Blockieren von Autoplay-Videos kehrt zurück

Microsoft arbeitet wieder an einer viel nachgefragten Funktion für den Webbrowser Edge: Das Team hat im Edge Canary-Kanal jetzt ein Update bereitgestellt, mit dem die automatische Wiedergabe von Videos einfach blockiert werden kann.

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Das klingt nun vielleicht nach einem Déjà-vu, denn Microsoft hatte natürlich früher im Edge-Browser eine ähnliche Funktion bereits integriert. Das Feature wurde dann jedoch durch die Option ersetzt, mit der Nutzer die automatische Wiedergabe von Videos zulassen oder einschränken können - das ist aber nicht unbedingt das, was man sich im Alltag wünscht.Nun kehrt das Blockieren der Videos wieder zurück, und zwar laut dem Online-Magazin Neowin in der experimentellen Canary-Version von Edge als neue Einstellungs-Option."Wir haben Ihre Wünsche nach einer strikten Blockierung von Autoplay-Videos gehört und freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass dies nun möglich ist! Edge Canary verfügt jetzt über eine neue Autoplay-Einstellung, 'Block', mit der Sie die automatische Wiedergabe aller Medien auf einer Website unterbinden können", erklärt Microsoft auf seiner Edge Insider-Seite. "Diese Einstellung ist restriktiver als die bestehende Option 'Begrenzen' und blockiert die automatische Wiedergabe auf allen Websites, unabhängig von der vorherigen Nutzung."Zunächst werden nur einige Nutzer das Feature-Update erhalten. Die Verteilung ist bereits gestartet und für die kommenden Wochen geplant. Ob man zu den Canary-Nutzern gehört, die bereits die Blockfunktion ausprobieren können, sieht man über die Edge-Einstellungsseite. Dort muss die gewünschte Option aktiviert werden. Wenn die Tests gut verlaufen, sollte die Funktion in Zukunft auch in der stabilen Version von Edge starten. Ein Zeitplan dafür ist aber aktuell nicht bekannt.