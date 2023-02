Microsoft plant "Windows 365 Frontline" - Cloud-PCs, aber billiger

Microsoft arbeitet derzeit daran, eine weitere Variante des 2021 eingeführte Windows 365 Cloud-PC auf den Markt zu bringen. Dabei geht es jetzt um eine günstigere Variante - die Ausrichtung bleibt allerdings weiterhin auf Unternehmenskunden.

Windows 365: Hybrid Windows "für eine hybride Welt"

Software-as-a-Service, OS in der Cloud

Mary Jo Foley schreibt dazu: "Ich gehe davon aus, dass Windows 365 Frontline auf der Windows 365 Boot-Funktion aufbaut, die von Microsoft im April 2022 vorgestellt wurde. Offizielle sagten, dass diese kommende Boot-to-Cloud-Funktionalität besser wäre als das anfängliche lokale Booten von Windows und das anschließende Verbinden mit der Cloud, weil sie es den Nutzern ermöglichen würde, genau dort weiterzumachen, wo sie sich das letzte Mal mit Windows 365 angemeldet haben. Sie sagten, dass die Boot-to-Cloud-Funktion von Administratoren mit dem Endpoint Manager konfiguriert werden kann. Und sie beschrieben diese Funktion als eine großartige Option für Frontline-Mitarbeiter, die gemeinsam genutzte Geräte verwenden".

Ein von jedem Gerät aus zugänglicher Windows-PC - das ist das Ziel von Windows 365 und dem Cloud-PC-Angebot. Die Lizenzen für Unternehmen, die diese virtuelle Lösung nutzen, sind allerdings derzeit noch recht teuer und auch wenig flexibel. Microsoft will den neuen Gerüchten zufolge schon im Kürze ändern.Die Information hat Mary Jo Foley für Directions on Microsoft veröffentlicht. Da heißt es, Microsoft arbeite an einem neuen, günstigeren Tarifangebot namens "Windows 365 Frontline". Der Name Frontline bezieht sich dabei auf das Betätigungsfeld der Mitarbeiter in den Unternehmen: auf Mitarbeiter, die keinen eigenen Arbeitsplatz benötigen, beziehungsweise einen PC traditionell mit anderen Kollegen teilen, zum Beispiel im Einzelhandel, bei Ärzten, uvm.Die Information dazu stammt aus der eigenen Roadmap von Windows 365 . Dort wird das Frontline-Angebot mit dem angepeilten Start im Juni genannt. Diese Notiz hat der Konzern am 10. Februar in die allgemeine Microsoft 365 Roadmap eingefügt. Dort heißt es auch, dass das Angebot weltweit für PC-, Mac-, Mobil- und Webnutzer verfügbar sein wird.Microsoft hat seinen Windows 365 Cloud PC-Dienst im Jahr 2021 allgemein verfügbar gemacht. Windows 365 ist ein Cloud-basierter Virtualisierungsdienst, der auf Azure Virtual Desktop aufbaut und diesen ergänzt. Windows 365 ist derzeit nur für Unternehmensanwender gedacht und kostet je nach Rechenleistung, RAM und Speicherplatz zwischen 20 und 160 US-Dollar pro Anwender und Monat. Zu den Preisen und Funktionen von "Windows 365 Frontline" gibt es noch keine Hinweise.