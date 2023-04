Erneuter Microsoft 365 Ausfall: Kein Zugriff auf Web-Apps möglich

Microsoft meldet erneut Probleme mit dem Microsoft 365-Service. Der Konzern untersucht einen anhaltenden Ausfall, der Kunden weltweit den Zugriff auf Webanwendungen wie Excel Online und andere Online-Dienste blockiert.

Das geht aus diversen Nutzermeldungen hervor. Zudem hat Microsoft bei Twitter die Probleme selbst bereits bestätigt und angekündigt, schnellstmöglich eine Lösung zu finden.Die Liste der betroffenen Dienste umfasst die Microsoft 365-Suite, Exchange Online, SharePoint Online, Yammer Enterprise, Planner, Microsoft Teams und Microsoft 365 für das Web. Berichten zufolge haben einige Kunden bereits Probleme, wenn sie versuchen, sich bei ihren Konten anzumelden. Bei einigen funktioniert die Anmeldung selbst schon gar nicht, bei anderen bleibt die Liste mit Web-Apps leer."Wir untersuchen Zugriffsprobleme mit Microsoft 365 Online Apps und dem Teams Admin Center. Weitere Informationen finden Sie unter OO544150 im Microsoft 365 Admin Center", hieß es bei Twitter:"Benutzer können möglicherweise zeitweise keine Web-Apps in Microsoft 365 anzeigen oder darauf zugreifen. Wir überprüfen die Telemetriedaten zur Dienstüberwachung, um die Ursache einzugrenzen und einen Plan zur Behebung des Problems zu entwickeln", wird der Vorfall im Admin-Center beschrieben.Unternehmenskunden erhalten unter Umständen eine fehlerhafte Meldung, dass ihre Benutzerlizenz noch nicht aktiviert wurde. In einigen Fällen werden Nutzer aufgefordert, sich an ihre IT-Abteilung zu wenden, um das Problem zu lösen. Es liegt aber ein grundlegendes Verbindungsproblem zu den Microsoft 365-Diensten vor, es handelt sich nicht um ein Lizenzproblem. Laut den neuesten Status-Updates wurde der Ausfall durch eine Caching-Infrastruktur verursacht, die unter einer akzeptablen Leistungsschwelle liegt und so zu Timeouts führt."Die Analyse von Diagnosedaten hat eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Timeout-Ausnahmen innerhalb unserer Caching- und Azure Active Directory (AAD)-Infrastruktur festgestellt. Wir arbeiten daran, die Ursache für diese Ausnahmen zu isolieren und gleichzeitig Schritte zur Behebung der Auswirkungen zu identifizieren", so Microsoft. Bis es dazu etwas Neues gibt, wird man sich gedulden müssen.