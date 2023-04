Keiner kann es besser: Google killt nach 10 Jahren den Now Launcher

Google probiert sich gerne an neuen Dingen, lässt diese dann aber auch anstandslos mitten auf der Strecke liegen. In dieser Hinsicht war dem Now Launcher für Android ein langes Leben vergönnt, nach 10 Jahren wird jetzt aber endgültig der Stecker gezogen.

Google Now Launcher wird im April abgeschaltet

Google Now Launcher: Der letzte Akt

Zusammenfassung Google Now Launcher wird nach 10 Jahren eingestellt.

Google Now war Startpunkt für Google Assistant.

Launcher war für alle Android 4.1+ Geräte verfügbar.

Pixel Launcher wurde 2017 Fokus des Konzerns.

Google App verliert Ballast, viele Funktionen in anderen Diensten integriert.

Für die meisten Android-Nutzer ist der Google Assistant seit 2016 die Anlaufstelle für kontextbezogene Informationen und Vorschläge basierend auf Interessen, Standorten und Suchanfragen. Schon Jahre zuvor war diese Idee des digitalen Assistenten unter dem Projektnamen Google Now zusammen mit dem Pixel 5-Smartphone erstmals vorgestellt worden. Das besondere: Als Now Launcher konnten die Funktionen zusammen mit einem simplen UI auf jedem Gerät landen. Jetzt macht Google, was es gut kann: Es zieht den Stecker.Wie 9to5Google entdeckt hat, findet sich in der neuesten Beta-Version der Google-App (14.14) ein eindeutiger Hinweis auf das Ende des Now Launchers. "Der Google Now Launcher wird im April nicht mehr funktionieren." Danach folgt der Hinweis, dass nach der Abschaltung des Dienstes und Löschung der letzten Überbleibsel des Launchers in der Google-App Geräte automatisch "zum Standard-Launcher wechseln".Direkt betroffen sind von diesem Schlusspunkt aber wohl nur wenige Nutzer mit älteren Geräten. Wer den Now Launcher aus nostalgischen Gründen behalten will, kann ab jetzt einfach Updates der Google App vermeiden. Für alle anderen Nutzer bringen die Anpassungen immerhin mit sich, dass die Google App an altem Ballast verliert, ohne Features einzubüßen, da viele Funktionen längst in anderen Diensten integriert wurden.Für Google war das Now-Projekt, ursprünglich Experience Launcher (GEL) genannt, der Startpunkt für vieles, was heute in Form des Google Assistent zu einem der wichtigsten Produkte werden sollte. Nach dem breiteren Launch als Google Now Launcher (GNL) für alle Android 4.1+ Geräte deutete sich 2017 erstmals das Ende an: der Fokus des Konzerns sollte in Zukunft auf dem Pixel-Launcher liegen, der nur auf den Geräten des Konzerns verfügbar ist.