Google spart intern jetzt an Notebooks, Essen und auch Klebeband

Die zahlreichen Vorzüge, die mit einem Job bei Google einhergehen, machten das Unternehmen für viele Mitarbeiter attraktiv - sie kosteten aber auch viel Geld. Jetzt will das Management bei Essen, Freizeitangeboten und Notebooks ordentlich sparen.

Chrome- statt MacBook

Zusammenfassung Google-Mitarbeitern werden Einsparungen bei Dienstleistungen angekündigt.

Kürzungen betreffen unter anderem Fitness-Kurse, Arbeitsmaterialien und Notebooks.

Beschäftigte erhalten statt MacBooks nur noch Chromebooks.

Ziel ist es, Einsparungen durch Effizienz zu erzielen.

Es gibt ein reduziertes Angebot für Ernährung, Fitness, Massage und Transport.

Einsparungen sollen dauerhaft sein.

Finanzchefin Ruth Porat kündigte in einer E-Mail an die Beschäftigten an, dass man Kürzungen bei den Dienstleistungen für Mitarbeiter vornehmen werde. "Dies sind große, mehrjährige Anstrengungen", hieß es da. So manche Streichungen, die vorgenommen werden, sind allerdings nicht gerade groß, wie aus dem Schreiben hervorgeht, das der US-Sender CNBC einsehen konnte.Hier ist unter anderem auch die Rede davon, dass es nicht nur weniger kostenlose Fitness-Kurse auf dem Konzern-Campus geben wird, sondern auch bei Arbeitsmaterialien Heftern und Klebeband weniger Verbrauch angestrebt wird. Darüber hinaus werden sich die Beschäftigten damit abfinden müssen, dass sie weniger häufig mit aktuelleren Notebook-Modellen ausgestattet werden.Google-Mitarbeiter, die nicht in technischen Funktionen tätig sind, aber einen neuen Laptop benötigen, erhalten zukünftig standardmäßig statt des bisherigen MacBooks auch nur noch ein Chromebook. Diese Geräte sind nicht nur an sich billiger. Sie sollen aufgrund ihrer Cloud-Ausrichtung auch gleich noch bei der Administration und Wartung durch den internen IT-Support weniger Aufwand verlangen.Eines der wichtigsten Ziele des Unternehmens für 2023 ist es, "dauerhafte Einsparungen durch verbesserte Geschwindigkeit und Effizienz zu erzielen". sagte Porat in der E-Mail. Besonders leicht sind laut der Managerin Einsparungen bei den internen Programmen für Ernährung, Fitness, Massage und Transport umzusetzen. Hier dürfte es letztlich zwar ein reduziertes Angebot geben, laut Porat seien diese aber ohnehin noch auf einen Zustand konzipiert, an dem die Google-Mitarbeiter an fünf Tagen pro Woche ins Büro kamen - das ist seit der Corona-Zeit ohnehin nicht mehr der Fall.