Terra-Pleite: Meistgesuchter Krypto-Gründer wurde festgenommen

Der Polizei in Montenegro ist es gelungen, einen der meistgesuchten Akteure aus der Kryptowährung-Szene festzunehmen. Dieser war nach dem Zusammenbruch von Terra-Luna im vergangenen Jahr untergetaucht und wurde mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.

40 Milliarden Dollar weg

Zusammenfassung Polizei nahm Do Kwon, Mitbegründer und CEO von Terraform Labs, fest.

Do Kwon gründete Terraform Labs, welches das Terra-Luna-System aufbaute.

TerraUSD implodierte vor fast einem Jahr und erschütterte den Kryptomarkt.

Ermittlungen klären, ob Do Kwon vom Hype und Zusammenbruch profitierte.

Behörden aus Südkorea, USA und Singapur involviert.

Endgültige Feststellung steht noch aus.

"Die montenegrinische Polizei hat eine Person festgenommen, die im Verdacht steht, einer der meistgesuchten Flüchtigen zu sein. Es handelt sich um den südkoreanischen Staatsbürger Do Kwon, Mitbegründer und CEO der in Singapur ansässigen Terraform Labs", erklärte Filip Adzic, Innenminister Montenegros. Die Person sei mit gefälschten Papieren am Flughafen der Hauptstadt Podgorica aufgegriffen worden.Die Behörden versuchten daraufhin, seine Identität zu klären. Nach Datenabgleich mit Behörden in den USA, Singapur und Südkorea sei man sich inzwischen nahezu sicher, dass es sich um den 31-jährigen Do Kwon handle. Eine endgültige Feststellung steht zwar noch aus, doch auch bei den Behörden in Südkorea ist man überzeugt davon, dass es sich um die fragliche Person handelt.Der Mann ist der Gründer der Firma Terraform Labs, von der das Terra-Luna-System aufgebaut wurde. Dieses konnte er auch gut vermarkten und holte zahlreiche Investoren an Bord. Diese verloren aber einen großen Teil ihrer Einlagen, als der Stablecoin TerraUSD bei einem Gesamtwert des Systems von rund 40 Milliarden Dollar vor fast einem Jahr plötzlich implodierte und den gesamten Kryptomarkt erschütterte.Weitergehende Ermittlungen dürften nun zu klären haben, inwieweit der Gründer selbst von dem offensichtlich überzogenen Hype um Terra und dem Zusammenbruch profitierte. Welche Behörde hier die führende Rolle spielt, ist noch nicht ganz klar. Do Kwon ist südkoreanischer Staatsbürger, seine Firma war in Singapur registriert, während seine Kryptowährung an den US-Dollar gekoppelt werden sollte.