China will Starlink stören können und ein eigenes Netzwerk aufbauen

Das Starlink-Netzwerk des Raumfahrt-Unternehmens SpaceX ist China ein Dorn im Auge. Das Militär des Landes hat die durch das System entstandene Situation analysiert und will jetzt an verschiedenen Gegenmaßnahmen arbeiten.

Mikrowellen statt Projektile

Den Kern dessen soll eine eigene Satellitenkonstellation bilden, die man schnellstmöglich in den Orbit bringen will. Denn wie aus einem Forschungsbericht der Militäruniversität in Peking hervorgeht, sei SpaceX aktuell dabei, viele Orbital- und Spektrumsressourcen zu belegen, ohne dass dies hinreichend international dokumentiert ist. Hier geht es für China nun also vor allem darum, selbst auch Platz zu beanspruchen, bevor noch mehr Starlink-Satelliten und Systeme von anderen Wettbewerbern die Fenster schließen.Allerdings geht die Auseinandersetzung noch weiter. Denn laut des Papers wird auch vermutet, dass Starlink nicht nur Satellitenverbindungen anbietet, sondern auch Aufklärung für das US-Militär betreiben kann. Daher will sich China in die Lage versetzen, die Fähigkeiten der Satelliten aktiv zu beeinträchtigen, berichtet die South China Morning Post Dabei ist den Verfassern allerdings klar, dass es nicht um die physische Zerstörung der Flugkörper gehen kann. Denn wenn man eine so nennenswerte Zahl zerstören würde, dass das Netzwerk nachhaltig beeinträchtigt wäre, hätte man so viele kleine Trümmer im Erdorbit, dass man anschließend quasi keine anderen Satelliten oder gar bemannte Raumschiffe und -stationen mehr betreiben könnte. Daher scheinen Laser und "Hochleistungs-Mikrowellen" zum Mittel der Wahl zu werden.China hat bereits vor einiger Zeit auch Pläne für den Aufbau einer vergleichbaren Infrastruktur vorgelegt. Denn natürlich ist man einerseits daran interessiert, die Fähigkeiten des Starlink-Netzes ebenfalls zur Verfügung zu haben. Andererseits will man natürlich nicht, dass irgendwer in China das SpaceX-System nutzt und damit die staatlichen Zensursysteme im Internet umgeht.