Starlink & Co. fliegen immer öfter durch Hubble-Aufnahmen

Starlink und andere Satelliten-Konstellationen werden nicht nur für die erdgebundenen Teleskope der Astronomen zum Problem. Zunehmend fliegen die Systeme auch durch den Beobachtungsbereich des Hubble-Teleskops, was dessen Leistung deutlich mindert.

"Mit der wachsenden Zahl der derzeit geplanten künstlichen Satelliten wird der Anteil der Bilder des Hubble-Weltraumteleskops, die von Satelliten durchkreuzt werden, in den nächsten zehn Jahren zunehmen", heißt es in einem aktuellen Paper, das in Nature Astronomy veröffentlicht wurde. Astronomen zeigen hier diverse Beispiel-Aufnahmen, in denen diese Flugkörper Störungen verursacht haben. Der Hauptautor ist Sandor Kruk, ein Forscher am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik.Die Forscher untersuchten mit Unterstützung von Freiwilligen und KI-Tools Hubble-Bilder aus den letzten 20 Jahren. Die Analyse ergab, dass 2,7 Prozent der Aufnahmen in diesem Zeitraum Satellitenspuren enthielten. Es überrascht niemanden, dass deren Anzahl im Laufe der Zeit zunahm, da immer mehr Satelliten in die Umlaufbahn gebracht wurden. Die typische Belichtungszeit für Hubble-Bilder beträgt 11 Minuten, was die Wahrscheinlichkeit, dass ein künstliches Objekt durch das Blickfeld fliegt, erhöht.Dass dies zum Problem werden könnte, hatten Astronomen bereits 1986 angemerkt. Damals starteten binnen eines Jahres aber gerade einmal 136 neue Systeme. Starlink allein will allerdings schon tausende kleine Satelliten zu einem Netzwerk verbinden und es gibt Bestrebungen verschiedener Konkurrenten, ähnliche Konstellationen in den Orbit zu befördern.Ein Faktor ist neben der wachsenden Zahl von Satelliten auch die sinkende Umlaufbahn Hubbles. Das Teleskop nahm 1990 in einer Höhe von 547 Kilometern seine Arbeit auf. Aktuell liegt der Orbit bei 538 Kilometern und da das System mangels Treibstoff keine größeren Manöver mehr fliegen kann, sinkt es immer weiter ab - was die Zahl der Satelliten im Sichtbereich letztlich immer weiter steigert.