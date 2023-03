Amazfit GTR Mini: Winzige Smartwatch mit jeder Menge Funktionen

Wer keine Lust auf klobige Uhren hat, dem könnte diese neue Smartwatch gefallen. Amazfit hat nämlich die GTR Mini auf den Markt gebracht. Die Smartwatch ist kompakter, leichter und günstiger als die Amazfit GTR 4, verfügt aber über die gleichen Funktionen.

Amazfit GTR Mini: Wenn es kleiner sein soll

Preis und Erscheinungsdatum

Zusammenfassung Amazfit GTR Mini: 42mm, 9,3mm dick, 24,6g leicht, 5 ATM, 20mm Armband

1,28-Zoll-AMOLED, 416x416 Pixel, gehärtetes Glas, Anti-Fingerabdruck

Akkulaufzeit bis zu 14 Tage, 25 Std. kontinuierliche GPS-Nutzung

Gesundheitsfunktionen: Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stress

120 Sportmodi, 7 Arten autom. Trainingserkennung

ZeppOS 2.0: Mitgliedskarten, Spiele, kein Mikrofon für Sprach-Anrufe

Erhältlich weltweit, Preis: 120 US-Dollar, 130 Pfund, 130 Euro

Die Amazfit GTR Mini hat ein 42 mm großes Gehäuse aus rostfreiem Stahl und ist dünner als die Amazfit GTR 4. Sie ist 9,3 mm dick und wiegt 24,6 Gramm. Außerdem ist das Wearable 5 ATM wasserdicht und besitzt ein austauschbares Silikon-Armband in einer Standardgröße von 20 mm.Trotz der kompakten Größe ist die GTR Mini kein Nachzügler und steht dem größeren Modell in nichts nach. Sie hat ein 1,28-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 416 x 416 Pixeln, das allerdings kleiner ist als das 1,43-Zoll-Display der GTR in voller Größe. Wie bei der "teureren" Smartwatch ist das Display durch ein gehärtetes Glas geschützt und mit einer Anti-Fingerabdruck-Beschichtung versehen.Die Akkulaufzeit der GTR Mini wird auf bis zu 14 Tage bei normaler Nutzung geschätzt und liegt damit auf dem Niveau der GTR 4 mit einem größeren Akku. Auch die kontinuierliche Nutzung des Fünf-Punkte-GPS beim Training beträgt bis zu 25 Stunden. Die Uhr kann innerhalb von zwei Stunden vollständig aufgeladen werden.Was die Gesundheitsfunktionen angeht, kann die GTR Mini von Amazfit die Herzfrequenz rund um die Uhr aufzeichnen und unterstützt außerdem die Überwachung von Blutsauerstoff und Stress. Sie kann auch feststellen, ob ein abnormaler Wert eines Indikators vorliegt. Für die Fitness gibt es mehr als 120 Sportmodi, darunter sieben Arten der automatischen Trainingserkennung.Zepp erweitert die Unterstützung für Dritt­an­bie­ter-Apps auf dem ZeppOS 2.0. Das bedeutet, dass Ihr jetzt über die Zepp-App, zusätzlich zu den typischen Uh­ren-An­wen­dun­gen, auch Mitgliedskarten und Spiele hinzufügen könnt. Einer der Hauptunterschiede zwischen der GTR Mini und der GTR 4 ist, dass die kleinere Smartwatch kein Mikrofon für Sprach-Anrufe und -Be­feh­le hat, obwohl man dennoch direkt am Handgelenk benachrichtigt werden kann.Die Amazfit GTR Mini ist bereits weltweit erhältlich und kostet 120 US-Dollar bzw. 130 Pfund. In den meisten europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, kostet die kleine smarte Uhr 130 Euro. Die Farboptionen sind schwarz, pink und blau.Wie viel seid Ihr bereit, für den Kauf einer Smartwatch auszugeben? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.