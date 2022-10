Extrem widerstandsfähig: Amazfit Falcon-Smartwatch vorgestellt

Die jüngste Neuheit von Amazfit ist die Falcon, die Anfang des Monats aufgetaucht und ab sofort für 499,90 Euro erhältlich ist, womit sie die bisher teuerste Smartwatch des Unternehmens ist. Die Uhr bietet eine verbesserte Wasserbeständigkeit und eine hochwertige Verarbeitung.

Kompatibilität mit externem Zubehör

Fehlende Smartwatch-Funktionen

Amazfit Falcon Preis und Verfügbarkeit

Die Falcon von Amazfit ist eine Weiterentwicklung der Amazfit T-Rex 2 . Die neue Smartwatch hat ein Gehäuse aus Titan und Saphirglas. Diese robuste Bauweise ist gepaart mit einer Wasserdichtigkeit von 20 ATM, was laut Herstellerangaben sogar für Hochgeschwindigkeits-Sportarten wie Tauchen oder Jetski, und das selbst in Salzwasser, ausreicht.Die Marke Amazfit, die Zepp gehört, hat für die smarte Sportuhr eine MIL-STD-810-Zertifizierung erhalten. Somit kann die Falcon auch Temperaturen von 70 bis minus 40 Grad Celsius standhalten. Trotz des zusätzlichen Schutzes wiegt die Amazfit Falcon etwas weniger als ihr Vorgänger und ist auch noch dünner. Ihr Touch-AMOLED-Display ist 1,28 Zoll (3,25 cm) groß und hat eine Helligkeit von bis zu 1000 Nits. Außerdem gibt es insgesamt vier mechanische Tasten.Es werden gut 150 Sportarten unterstützt, während die intelligente Erkennung auf acht beschränkt ist. Die KI-unterstützte Coach-App von Zepp wird mit der Uhr ausgeliefert. Bestätigt ist auch die Kompatibilität mit externem Zubehör wie Herzfrequenzgurten und Fahrrad-Tachometern. Zudem kann die Uhr Daten mit Apps von Drittanbietern wie Apple Health , Strava, Adidas, Relive und Google Fit synchronisieren.Wie bei den günstigeren Uhren Amazfit GTS 4 und GTR 4 sind die smarten Funktionen und das biometrische Tracking bei der Falcon enttäuschend unverändert. Sie hat eine 24/7 Herz-, Blutsauerstoff- und Stressüberwachung. VO2 Max und Schlaftracking sind ebenfalls verfügbar, aber es fehlt ein Mikrofon für Sprachanrufe und Befehle.Die Amazfit Falcon verfügt jetzt über ein duales GPS-Ortungssystem mit sechs Satelliten, während die T-Rex 2 auf fünf beschränkt ist. Die Nutzer können die Vorteile der Live-Navigation nutzen, indem sie Routen und Karten in die Zepp-App importieren. Laut Amazfit hält die Falcon-Smartwatch mit einer einzigen Ladung bis zu 14 Tage bei mäßiger Nutzung oder bis zu 38 Stunden bei kontinuierlicher GPS-Nutzung.Die robuste GPS-Smartwatch Amazfit Falcon von Zepp ist bereits in ersten Ländern erhältlich und kostet in Deutschland 499,90 Euro . Es gibt sie nur in einer Farbe, aber das 22 Millimeter breite Silikonarmband ist dank des Standardmaßes austauschbar.