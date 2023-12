Amazfit: Neue Smartwatches jetzt bei Media Markt im Angebot

Die Xiaomi-Tochter Amazfit gilt als einer der beliebtesten Hersteller, wenn es um Smartwatches geht. Nun kehrt das neue Sortiment bei Media Markt ein, sodass ihr euch und eure Lieben pünktlich zu Weih­nachten beschenken könnt - und das zu günstigen Preisen.

Anzeige

Amazfit

Für gute Vorsätze im neuen Jahr

Große Auswahl: Für jeden die passende Smartwatch

Amazfit Bip 5 Jetzt für 89,90 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Amazfit Balance Jetzt für 249,90 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Die Feiertage nähern sich und damit auch der Kampf gegen den inneren Schweinehund, wenn die wohlverdienten Weihnachtspfunde im neuen Jahr wieder purzeln sollen. Eine Smartwatch kann dabei helfen, sich aufzuraffen - insbesondere die neuen Modelle von Amazfit. Zum günstigen Preis holt ihr euch mit ihnen unter anderem einen KI-Fitnesstrainer ans Handgelenk.Die Amazfit Bip 5 gehört zu den Bestsellern des Herstellers und das nicht nur wegen ihres günstigen Preises. Mit ihrem 1,91 Zoll großen Display, einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen, über 120 Sportmodi und einem integrierten Herz­fre­quenz- und Blut­sau­er­stoff­mes­ser steht sie ihren großen Brüdern in kaum etwas nach. Zudem ist die Smartwatch mit gerade einmal 26 Gramm ein Leichtgewicht und dank Alexa-Assistentin sogar ziemlich smart.Wer hingegen auf ein Metallgehäuse setzen möchte, könnte mit der Amazfit Active gut beraten sein - wahlweise in der Aluminium- oder Edelstahlvariante . Einen Schritt weiter geht der Hersteller hier auch bei der Technik. Das 1,75-Zoll-Display setzt auf ein OLED-Panel und die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage.Und wer eine Smartwatch mit einem runden Display bevorzugt, wird ebenfalls bei der Xiaomi-Tochter fündig. Etwa mit der günstigen Amazfit GTR Mini im Edelstahlgehäuse oder aber der größeren und wertigeren Amazfit Balance mit KI-gestütztem Fitnesstrainer. Letzterer kommt auch in den auf Sport und vor allem das Laufen fokussierten Modellen Amazfit Cheetah und Cheetah Pro zum Einsatz, die gleichzeitig eine besonders hohe GPS-Genauigkeit versprechen.