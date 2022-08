Amazfit T-Rex 2: Update bringt neue Funktionen auf die Smartwatch

Amazfit versorgt seine Outdoor-GPS-Smartwatch T-Rex 2 ab sofort mit einem neuen Update. Die Firmware bringt eine Vielzahl neuer Funktionen, darunter den Import von Routendateien, eine Echtzeit-Navigation, TrackBack-Features und individuelle Trainingspläne.

Import von Routen, Echtzeit-Navi, TrackBack und Trainings-Update

Amazfit

Neben den Wearables von Garmin gehören die Produkte von Amazfit zu den bekanntesten Smartwatches, die sich auf den Outdoor-Alltag fokussiert haben. Seit wenigen Wochen ist die neue Amazfit T-Rex 2 zu einem Preis von 229 Euro in Deutschland erhältlich. Nun folgt das erste große Firmware-Update, das von Besitzern über die Zepp-App des chinesischen Herstellers heruntergeladen werden kann. Neben diversen Bugfixes wird die Smartwatch um insgesamt fünf neue Funktionen erweitert.Über einen neuen Routenimport können Dateien im Format GPX, TCX oder KML direkt auf die T-Rex 2 geladen oder von externen Kanälen (z.B. Strava, QR-Code) importiert werden. Während der Navigation auf ebendiesen Routen zeigt die Smartwatch nach dem Update die Bewegungen des Nutzers in Echtzeit direkt auf dem Display an. Hinzu kommt die Möglichkeit, Orte für die TrackBack-Funktion zu markieren, sodass die Rückreise zum Startpunkt oder Zwischenzielen über dieselbe Route verläuft.Abschließend werden die Trainingsfunktionen der Amazfit T-Rex 2 aktualisiert. Über die Zepp-App können Nutzer jetzt auch individuelle Trainingsvorlagen für elf verschiedene Sportarten erstellen. Diese werden vorab in Aufwärm-, Trainings-, Ruhe- und Erholungsphase unterteilt und im Anschluss auf die Uhr übertragen. Beim Krafttraining soll die automatische Gruppierung der Smartwatch zudem den Status und das entsprechende Set erkennen, um individuelle Sessions zu verbessern.Die Outdoor-Smartwatch wird mit einem 1,39 Zoll (ca. 35 mm) großen AMOLED-Display (1000 Nits) ausgestattet und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Tagen. Das Gehäuse ist wasserfest (10 ATM) und nach Militärstandard unter anderem hitze-, kälte- und salznebelbeständig. Ebenso werden die Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO2) und das Stressniveau mit Sensoren überwacht.