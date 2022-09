Amazfit GTR 4 und GTS 4 (Mini): Neue Sportuhren mit Super-GPS

Amazfit hat auf der IFA 2022 neue Sportuhren vorgestellt: die fast identisch ausgestatteten GTR 4 und GTS 4 sowie das Light-Modell GTS 4 Mini. Wir erklären die Unterschiede zwischen den Modellen - und von welcher Funktion besonders Läufer profitieren.

Mit den neuen Sport-Smartwatches zielt Zepp Health beziehungsweise die Marke Amazfit besonders auf Läufer. Wie die Garmin-Smartwatches der Oberklasse bieten die GTR 4 und GTS 4 jeweils Dual-Band-GPS. Der Hersteller verspricht durch zirkular polarisierte Antennen eine bessere Genauigkeit - laut Amazfit sind die GTR 4 und GTS 4 die ersten Sportuhren, die zirkular polarisierte anstelle von linearen Antennen einsetzen. Wir sind auf jeden Fall schon auf einen Vergleichstest gespannt.Neu bei den beiden "großen" Amazfit-Uhren ist auch die Erkennung einzelner Übungen beim Krafttraining. Laut Hersteller sollen die Uhren 15 verschiedene Übungen unterscheiden können und automatisch die Sätze mit Wiederholungszahlen und Ruhepausen tracken. Per Firmware-Update soll die Zahl der erkannten Übungen auf 25 steigen. Insgesamt bieten die GTR 4 und GTS 4 150 verschiedene Sportmodi. Für den Outdoor-Sport soll es außerdem möglich sein, Routendateien auf die Uhr zu importieren.Um die Messung von Puls & Co. kümmert sich der von Zepp Health eigenentwickelte PPT-Sensor der nun vierten Generation. Der Hersteller verspricht besonders eine verbesserte Genauigkeit bei Sportarten, die die Arme einbeziehen, ein neuralgischer Punkt der Pulsmessung am Handgelenk. Weiterhin messen die beiden Sportuhren SpO2, Stress sowie Schlaf und bestimmen Euren VO2max-Wert.Im Gegensatz zu den Vorgängern haben die GTR 4 und GTS 4 jetzt auch einen integrierten Lautsprecher. Über diesen spornt Euch die Uhr beim Sport an - und mithilfe des verbauten Mikrofons habt Ihr auch eine Freisprecheinrichtung am Handgelenk. Beide Uhren bieten zudem jeweils ca. 2,3 GB freien Speicher für Musik.Dank 475 mAh Akkukapazität hält die Amazfit GTR 4 laut Hersteller bis zu 14 Tage lang durch. Die GTS 3 soll mit ihren 300 mAh immerhin bis zu 8 Tage schaffen. Die lange Laufzeit erkauft sich der Hersteller durch das proprietäre Betriebssystem Zepp OS 2.0, das deutlich weniger smart ist als Wear OS von Google und Samsung oder die anderen proprietären Betriebssysteme auf Garmin- oder Fitbit-Smartwatches. Mobiles Bezahlen beispielsweise ist nicht möglich, und es gibt derzeit nur zwei Apps: für GoPro und für HomeConnect. Immerhin ist Alexa an Bord.Neben der GTS 4 und der GTR 4 hat Zepp Health auch die Amazfit GTS 4 Mini vorgestellt. Die Smartwatch kommt im gleichen eckigen Design wie die GTS 4, verzichtet allerdings auf das GPS-Modul und kommt noch mit dem alten PPG-Sensor der dritten Generation. Der Akku ist mit 270 mAh etwas schwächer als bei der GTS 4, dennoch soll die Smartwatch eine Laufzeit von 15 Tagen schaffen.Der Verkauf der GTS 4 und GTR 4 startet ab 12. September, ab dem 2. September können sie über den Online-Shop von Amazfit oder via Amazon vorbestellt werden. Sowohl die GTS 4 als auch die GTR 4 kostet 229,90 Euro. Die kleine GTS 4 Mini ist ab sofort erhältlich und kostet 99,00 Euro. In den nachfolgenden Widgets geht es zu den Angeboten.Natürlich freuen wir uns über Eure Kommentare, wie Euch die neuen Amazfit-Uhren gefallen.