Forscher benennen Molekül nach Keanu Reeves, "weil es so tödlich ist"

Keanu Reeves ist ein außergewöhnlicher Hollywood-Star, seine Karriere war eine Achterbahnfahrt. Seit einer Weile läuft es bei ihm aber bestens, das hat er der John-Wick-Reihe zu verdanken. Nun wird nach ihm sogar ein Molekül benannt - weil es so widerstandsfähig ist.

"Tödlich wie Keanu Reeves"

Zusammenfassung Molekül nach Keanu Reeves benannt: Keanumycin.

Keanumycin wirkt gegen Pflanzenschädlinge und Pilze.

Es ist ungefährlich für pflanzliche und menschliche Zellen.

Umweltfreundliche Alternative zu chemischen Pflanzenschutzmitteln.

Ansatz im Kampf gegen resistente Pilze.

Der Name ist eine Anspielung auf die John-Wick-Filme.

Wer sich mit Pflanzen und deren Befall durch Pilze beschäftigt, der wird sich nun einen neuen Namen merken müssen: Keanumycin. Denn so heißt eine in Bakterien neu entdeckte Naturstoff-Gruppe, die das Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie (Leibniz-HKI) nun in einer Mitteilung vorgestellt hat.Demnach wirken die Keanumycine effektiv gegen den Pflanzenschädling Botrytis cinerea. Dieser löst die sogenannte Grauschimmelfäule aus und sorgt jährlich für immense Ernteeinbußen. Doch auch für Menschen sind Keanumycine von Bedeutung, denn diese hemmen die für uns gefährlichen Pilze wie Candida albicans. Das Beste daran: Für pflanzliche und menschliche Zellen ist diese Naturstoff-Gruppe ungefährlich, zumindest nach derzeitigem Stand.In der Praxis bedeute das, so die Forscher aus Jena, dass Keanumycine eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Pflanzenschutzmitteln sein könnten sowie auch einen vielversprechenden Ansatz im Kampf gegen resistente Pilze: "Wir haben eine Krise bei den Antiinfektiva", erläutert Sebastian Götze, Erstautor der Studie. "Viele human-pathogene Pilze sind inzwischen gegen Antimykotika resistent - unter anderem auch deshalb, weil sie in großen Mengen auf den Feldern eingesetzt werden."Dabei ist der Name natürlich kein Zufall, denn er wurde nach dem 58-jährigen Schauspieler benannt, die Forschenden hatten hier sicherlich die John-Wick-Filme im Sinn: "Die Lipopeptide töten so effizient, dass wir sie nach Keanu Reeves benannt haben, weil der in seinen Rollen auch extrem tödlich ist", sagte Götze, dessen Studie (und anderer Kolleg*innen) vor Kurzem im Journal of the American Chemical Society veröffentlicht wurde.