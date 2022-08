"John Wick"-Prequel kommt nächstes Jahr als Streaming-Serie

Ende Juli wurde der erste Trailer zum mittlerweile vierten Teil der Action-Thriller-Reihe John Wick enthüllt und schon länger ist klar, dass die Macher der Filmreihe mehr wollen. Denn das "John-Wick-Universum" wird es auch auf dem Fernseher geben, und zwar per Prequel-Serie.

The Continental kommt 2023

Als "Universum" wird in der Regel eine filmische oder literarische Welt zusammengefasst, die sich auf die eine oder andere Weise von der Realität unterscheidet. Das betrifft normalerweise Genres wie Science-Fiction und Fantasy - Action-Filme hingegen benötigen selten bis nie die Erschaffung eines eigenen Universums.Die Ausnahme ist John Wick, denn hier haben die Macher eine Welt mit eigenen Gesetzen geschaffen, bei denen Auftragsmörder und Kriminelle nach einem eigenen Ehrenkodex agieren. Ein Dreh- und Angelpunkt dieser Welt ist das Continental Hotel, das ist ein neutrales Territorium für Mitglieder der kriminellen Unterwelt.Und genau dieses Hotel wird im Mittelpunkt einer dreiteiligen Mini-Serie stehen, die der zum US-Sender NBC gehörende Streaming-Dienst Peacock plant. Nun hat dieser bekannt gegeben, dass sie nächstes Jahr zu sehen sein wird (via Polygon ). The Continental, so der Titel, wird die Entstehungsgeschichte des gleichnamigen Hotels erzählen.Konkret wird The Continental von den Anfängen von Winston Scott erzählen. Dieser wird in den John-Wick-Filmen von Ian McShane gespielt, im Prequel schlüpft Colin Woodell (The Purge, The Flight Attendant) in dessen Rolle. Die Wahl eines deutlich jüngeren Schauspielers ist auch keine Überraschung, denn The Continental spielt in den 1970ern, genauer gesagt im Jahr 1975.Neben Manager Winston wird es auch jüngere Ausgaben von Concierge Charon sowie dem Cleaner Charlie geben, in deren Rollen schlüpfen Ayomide Adegun sowie Peter Greene (Pulp Fiction). Ein prominenter Name sticht aus der Besetzungsliste besonders hervor, denn Mel Gibson wird als ein Charakter namens Cormac zu sehen sein. Über diesen kann man derzeit nur spekulieren, angesichts von Gibsons mehr als bedenklicher Vergangenheit würde uns ein Bösewicht aber nicht überraschen.