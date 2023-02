John Wick: Kapitel 4 - Der finale Trailer zum Action-Spektakel ist da

Nächste Woche schlüpft Keanu Reeves zum vierten Mal in die Rolle des Auftragsmörders John Wick. Dieser stellt sich nun direkt der Hohen Kammer entgegen, um so seine Freiheit zurückzuerlangen. Ob dies gelingt, können Kinogänger schon bald herausfinden. Der letzte Trailer verspricht jedenfalls ein ziemlich wildes Actionfeuerwerk.John Wick: Kapitel 4 knüpft unmittelbar an das Ende des dritten Films von 2019 an. Nachdem er verraten wurde, ist John Wick auf der Flucht, jedoch findet er einen Weg, die Hohe Kammer zu besiegen. Zwischen dem Auftragskiller und seiner Freiheit steht allerdings ein neuer und überaus gefährlicher Feind, der zuvor in einem Zweikampf geschlagen werden muss: der Marquis de Gramont (gespielt von Bill Skarsgård). Keine leichte Aufgabe, denn dieser will John Wick eher tot sehen als ihm die Freiheit zu schenken.Mit dabei sind unter anderem noch Laurence Fishburn, Lance Reddick, Ian McShane, Donnie Yen und Scott Adkins. So wie bei John Wick 1 bis 3 führt auch wieder Chad Stahelski Regie. In Deutschland findet der Kinostart am 23. März 2023 statt.