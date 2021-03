Brzrkr: Netflix sichert sich die Rechte an Keanu Reeves Comicreihe

Streaming-Riese Netflix sichert sich die Rechte an der erst kürzlich ge­star­te­ten Comicreihe Brzrkr. Action-Star Keanu Reeves, Ideengeber und Co-Autor, wird sowohl in der geplanten Film- als auch der animierten Se­ri­en­adap­tion die Hauptrolle übernehmen.

Halb Mensch, halb Gott

Erst Anfang des Monats konnte Schauspieler Keanu Reeves (John Wick) den erfolgreichen Verkaufsstart seiner zwölfteiligen Comicreihe Brzrkr feiern. Nun hat der Action-Star al­ler­dings bereits doppelten Grund zur Freude, denn: Streaming-Riese Netflix sichert sich die Rech­te und plant gleich zwei Adaption des Comics. Neben einem Film soll auch eine be­glei­ten­de Animationsserie entstehen.Reeves selbst wird sowohl die Produktion als auch die Hauptrolle im Film übernehmen und der Figur anschließend auch in der Serie seine Stimme leihen. Der Matrix-Star ist mit der Vor­la­ge ohnehin mehr als vertraut, basiert diese doch auf seiner eigenen Idee. Außerdem trat er gemeinsam mit Branchen-Veteran Matt Kindt auch als Autor in Erscheinung. Die Zeich­nun­gen der zwölf Ausgaben umfassenden Reihe lieferte Marvel-Künstler Ron Garney.Die Hauptfigur in Brzrkr ist der unsterbliche Krieger B, der schon im Comic Keanu Reeves auffällig ähnelt. Halb Mensch, halb Gott wurde B vor 80.000 Jahren verflucht und metzelt sich seither blutüberströmt durch die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte. In der Gegenwart arbeitet B inzwischen für die US-Regierung und übernimmt besonders gefährliche bzw. ge­walt­tä­ti­ge Aufträge. Im Gegenzug soll er endlich In­for­ma­tio­nen über die Hintergründe seiner Ex­is­tenz erhalten - und wie er ihr das ersehnte En­de setzen kann.Während der Film die Handlung des Comics adaptiert, soll die Serie die Welt von Brzrkr er­wei­tern und zusätzliche Aspekte beleuchten. Die erste Comicausgabe wurde am 3. März ver­öf­fent­licht und verkaufte sich in den USA bisher mehr als außergewöhnliche 600.000 Mal.