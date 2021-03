Ghost of Tsushima: John-Wick-Regisseur bringt den PS4-Hit ins Kino

Nach Uncharted und The Last of Us, plant Sony nun auch die Verfilmung des PS4-Hit-Titels Ghost of Tsushima. Regie führen wird der ehemalige Stuntman und John-Wick-Regisseur Chad Stahelski, welcher bislang spe­zi­ell mit famosen Kampfchoreographien zu überzeugen wusste.

Geballte Samurai-Action

Sony lässt nicht locker. Nach Uncharted und The Last of Us bringen die PlayStation-Macher die nächste Marke auf die Leinwand : Ghost of Tsushima. Im letzten Jahr zählte der äußerst erfolgreiche Samurai-Blockbuster auf der PlayStation 4 (PS4) zu den heißesten Anwärtern auf das Spiel des Jahres. Regie führen wird der Action-Spezialist Chad Stahelski. Nachdem er bereits bei Filmen wie The Matrix oder 300 mitgewirkt hatte, machte sich Stahelski zuletzt vor allem als Regisseur der John-Wick-Reihe einen Namen."Chad Stahelski hat mit John Wick etwas Besonderes erschaffen. Seine Visionen des Mög­li­chen gepaart mit seiner jahrelangen Erfahrung bescherten uns einige der großartigsten Ac­tion­sze­nen, die es je gab. Wenn irgendjemand die rasiermesserscharfe Spannung von Jins Ka­ta­na-Kämpfen zum Leben erwecken kann, dann Chad Stahelski", so Sucker Punch Pro­duc­tions Creative Director Nate Fox.Im Japan des 13. Jahrhunderts erzählt Ghost of Tsushima die Geschichte des Samurais Jin Sa­kai. Im Mittelpunkt steht der Konflikt zwischen den Samurai der Insel Tsushima und den ein­fal­len­den mongolischen Horden unter der Führ­ung von Khotun Khan. Nachdem Tsushima über­rannt wird, muss sich Jin als letzter Über­le­ben­der seines Clans eingestehen, dass sein Volk den Mongolen mit traditionellen Taktiken nicht beikommen kann. Immer wieder wendet sich Jin vom ehrenhaften Weg der Samurai ab und bekämpft die Invasoren mit un­kon­ven­tio­nel­len und teils heimtückischen Methoden. Nach und nach verdient er sich bei Freund und Feind den furchteinflößenden, jedoch auch mit Schande behafteten Titel des Ghost of Tsu­shi­ma.Die Produktion des Films übernimmt neben der hauseigenen Produktionsfirma Playstation Productions auch das verantwortliche Entwicklerstudio Sucker Punch. Außerdem wird Sta­hel­ski durch seine Firma 87Eleven Entertainment auch an der Produktion beteiligt sein. Über weitere Details wie beispielsweise die Besetzung oder das Erscheinungsdatum ist bislang nichts bekannt.