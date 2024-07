Curiosity ist auf seinem Weg über den Mars schon über so einige Steine gefahren. Jüngst ist ein kleiner Felsen unter den Reifen des Marsrovers zerbröselt und hat etwas offenbart, was so in dieser Region des Mars noch nie zu sehen war: gelbe Schwefelkristalle.

NASA

Überraschungsfund: Curiosity entdeckt reinen Schwefel

Zusammenfassung Curiosity entdeckt gelbe Schwefelkristalle auf dem Mars

Der Fundort befindet sich in einer sulfatreichen Region bei Mount Sharp

Elementarer Schwefel entsteht nur unter speziellen Bedingungen

Curiosity nahm Proben von einem größeren Felsen, "Mammoth Lakes"

Die Entstehung des Schwefels bleibt für Wissenschaftler weiter unklar

Seit Oktober 2023 ist Curiosity in einer Region rund um Mount Sharp unterwegs, die Wissenschaftler vor allem wegen einer Tatsache interessiert: Der Marsboden ist hier reich an Sulfaten, einer Art Salz, das normalerweise bei der Verdunstung von Wasser entsteht und Schwefel enthält. Da staunten die Forscher nicht schlecht, als sich jüngst in einem zerbröselten Stein eine gelbe Substanz zeigte.Die große Überraschung: Hier wurde elementarer Schwefel entdeckt, der nur unter ganz bestimmten Bedingungen entstehen kann. Und Curiosity konnte rund um den ersten Fund ein ganzes Meer an weiteren weißen Steinen entdecken, die ähnlichen Inhalt versprechen, so die NASA in ihrem Bericht."Ein Feld aus Steinen aus reinem Schwefel zu finden, ist wie eine Oase in der Wüste zu finden", sagte der Projektwissenschaftler von Curiosity, Ashwin Vasavada vom Jet Propulsion Laboratory der NASA, in Südkalifornien. "Eigentlich sollte es dort gar nicht vorkommen."Für die weitere Untersuchung mussten die Forscher der NASA dann aber erst einmal auf die Suche gehen, denn die kleinen Schwefelfelsen waren zu klein und brüchig, um mit dem Bohrer des Rovers eine Probe nehmen zu können. Und so steuerte Curiosity einen etwas größeren Felsen an, Spitzname "Mammoth Lakes", um dort Material entnehmen zu können. Dies brachte dann auch die Bestätigung: es handelt sich tatsächlich um elementaren Schwefel.Noch ist der Entstehungsprozess für die Wissenschaftler ein Rätsel, doch das Vorkommen des Elements deutet auf Prozesse hin, die an dieser Stelle des Mars bisher nicht vermutet wurden. Eine mögliche Lösung: Curiosity durchfährt nach Vermutung der Wissenschaftler aktuell ein uraltes, ausgetrocknetes Flussbett, das Material könnte also durch flüssiges Wasser angespült worden sein.