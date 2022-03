Google I/O: Entwicklerkonferenz findet gegen Mitte Mai online statt

Google hat die diesjährige Ausgabe seines Entwickler-Events Google I/O offiziell für den Monat Mai angekündigt. Nachdem man zunächst wie üblich mit einem Teaser für Rätselraten sorgte, nannte Google-Boss Sundar Pichai später den konkreten Termin.

Themen der Google I/O sind noch unklar

Google

Wie Google- und Alphabet-Chef Sundar Pichai gestern Abend über Twitter ankündigte, findet die Entwicklerkonferenz Google I/O in diesem Jahr am 11. und 12. Mai statt. Schauplatz ist einmal mehr das Shoreline Amphitheatre in der Stadt Mountain View, das in direkter Nähe zu Googles Hauptquartier gelegen ist.Mit der Veranstaltung kehrt Google auch in diesem Jahr wieder zum Format einer Live-Veranstaltung mit Publikum zurück, macht daraus aber gleichzeitig wieder ein Online-Event. In Mountain View werden nämlich nur "einige Google-Mitarbeiter und ausgesuchte Vertreter von Partnern" dabei sein, so dass das Event einmal mehr nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein soll.Hintergrund ist natürlich die Coronavirus-Pandemie, die im Jahr 2020 zur Absage der Google I/O und im letzten Jahr ebenfalls zu einem deutlich reduzierten Auftritt geführt hat. Stattdessen können sich interessierte Teilnehmer für die I/O wieder online anmelden und diverse Livestreams verfolgen. Es gibt daher auch keine Tickets, auch wenn eine Registrierung erfolgt. Die Teilnahme ist zudem kostenlos.Zu den Themen der Google I/O machte der Internetkonzern bisher keine offiziellen Angaben. Kündigte man im letzten Jahr das neue "Material You"-Design für Android 12 und die Zusammenlegung von Google Wear OS und Samsung Tizen OS an, ist fraglich, ob es in diesem Jahr ähnlich große Neuerungen zu verkünden gibt. Google hat schließlich bereits eine erste Preview von Android 13 veröffentlicht und Android 12L ist ebenfalls weit vorangeschritten.Denkbar wäre auch die Vorstellung neuer Dienste und Anpassungen für Entwickler, ebenso wie eine Präsentation des Google Pixel 6a als neues, günstigeres Google-Phone mit Standard-Android.