Google hat den Termin für seine Entwicklerkonferenz Google I/O bestä­tigt. Mitte Mai soll es so weit sein, wobei man dann wohl unter anderem die breite Verfügbarkeit von Android 15 ankündigen und vermutlich auch neue Hardware-Produkte der Pixel-Reihe präsentieren will.

Google

14. Mai 2024, 10 Uhr Ortszeit in Mountain View

Jetzt wieder mit zwei Tagen Programm

Zusammenfassung Google I/O 2024 startet am 14. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit

Veranstaltungsort ist das Shoreline Amphitheater, Kalifornien

Sundar Pichai hält die Eröffnungsansprache der Entwicklerkonferenz

Google I/O 2024 erstreckt sich über zwei Tage, 14. und 15. Mai

Anmeldung für Online-Teilnehmer bereits möglich, kostenlos

Details zu Android 15 und neuer Pixel-Hardware erwartet

Fokus auf Künstliche Intelligenz und neue KI-Dienste geplant

Der Termin für die Google I/O 2024 steht fest: am 14. Mai 2024 um 19 Uhr deutscher Zeit startet die Entwicklerkonferenz am zuletzt üblichen Schauplatz, dem Shoreline Amphitheater in Mountain View, Kalifornien. Dort wird Google-CEO Sundar Pichai die Eröffnungsansprache halten, teilte das Unternehmen jetzt mit Im Anschluss findet dann die sogenannte Developer-Keynote statt, in der verschiedene Google-Mitarbeiter die zuvor von Pichai angekündigten Neuerungen detaillierter vorstellen. Darauf folgen dann die üblichen technischen Vorträge, die teilweise parallel und in kleinerem Maßstab stattfinden. Google wird dabei auch wieder ein Live-Publikum zulassen, obwohl dies nur in "kleinem" Maßstab stattfinden soll.Anders als in den Vorjahren ist die Google I/O 2024 nicht nur auf einen einzelnen Tag beschränkt. Neben dem 14. Mai wird auch der 15. Mai Live-Programm für die Besucher vor Ort enthalten. In den letzten beiden Jahren war die Veranstaltung nach dem durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Ausfall im Jahr 2020 und der nur online durchgeführten Ausgabe des Jahres 2021 eine eintägige Sache geworden.Die Anmeldung für die Google I/O 2024 ist bereits jetzt möglich, wobei für die Online-Teilnahme keine Kosten anfallen. Google will erst in den kommenden Wochen genauere Angaben zum Zeitplan und den geplanten Vorträgen veröffentlichen. Zu den Ankündigungen der Veranstaltung macht das Unternehmen meist nur Andeutungen.Es ist davon auszugehen, dass Google bei der I/O 2024 voll auf das Thema Künstliche Intelligenz setzen und eine Vielzahl von Neuerungen und Diensten im KI-Bereich ankündigen wird. Außerdem dürfte es weitere Details zu Android 15 zu hören geben und die Einführung des Google Pixel 8a als relativ günstiges neues Mitglied der Pixel-Serie von Smartphones ist ebenfalls zu erwarten.