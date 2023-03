"Sichere Links": Microsoft Defender URL-Erkennung erheblich gestört

Microsoft hat bestätigt, dass es vorübergehend Probleme mit dem Defender gegeben hat. Microsoft 365-Nutzer haben das unter Umständen als "Defender Issue DZ534539" angezeigt bekommen - dabei wurden legitime Links als Malware gekennzeichnet.

Defender warnte ständig

"Sichere Links"-Funktion gestört

Zusammenfassung Microsoft Defender-Probleme, die als "Defender Issue DZ534539" angezeigt wurden.

Microsoft hat das Problem bestätigt und nun wohl auch behoben.

Es kam zu vielen E-Mail-Warnungen mit "potenziell bösartiger URL-Klick".

Der Fehler befand sich in der Funktion "Sichere Links" zum Schutz vor Malware.

Nutzer bekamen Warnungen, die Erkennung von Malware war eingeschränkt.

Mittlerweile sollte das Problem wieder behoben sein. Nutzer hatten zuvor gemeldet, dass sie in letzter Zeit besonders viele "schädliche" Links gemeldet bekommen haben. Über mehrere Tage war die Erkennung von schädlichen Links damit nur eingeschränkt nutzbar, denn sie warnte im Grunde ständig.Es kommt gelegentlich vor, dass der Microsoft Defender legitime Dateien oder URLs als bösartige Dateien oder Links kennzeichnet. Diese False-Positives führen aber selten zu so massiven Problemen, wie es sie in den letzten Tagen gab. Einige Administratoren meldeten, dass sie eine wahre Flut an E-Mails mit den Defender-Warnungen erhielten.Microsoft hat das Problem bereits Anfang der Woche bestätigt und nun wohl auch behoben, jedoch bisher noch wenig über den Auslöser verraten.Bei Twitter meldete der Microsoft 365 Status, dass Administratoren eine unerwartete Anzahl von E-Mail-Warnmeldungen mit hohem Schweregrad bekamen. Die versendeten E-Mail-Warnungen bezogen sich auf die Fehlermeldung "Ein potenziell bösartiger URL-Klick wurde entdeckt". Zu den verschickten Warnungen standen jedoch keine Alarmdetails zur Verfügung. Dieser gesamte Prozess bei der Erkennung von Manipulation war gestört.Laut dem Defender-Team verbargt sich der Fehler in der Funktion "Sichere Links". Diese Funktion dient zum Scannen nach Malware für Office 365 und soll Nutzer vor dem Öffnen potenziell schädlicher Links warnen.