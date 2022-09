James Earl Jones: Darth Vaders Stimme geht in Rente, KI übernimmt

Seit 1977 leiht James Earl Jones dem sicherlich bekanntesten Sci-Fi-Bösewicht seine Stimme, bis heute spricht er Darth Vader auf seine so typische Art. Doch Jones ist mittlerweile 91 Jahre alt und das ist auch der Grund, warum er von Vader zurücktritt, aber die Stimme zurücklässt.

Trennung in Freundschaft

Lucasfilm

Wenn man die Augen schließt und Star Wars startet, dann dürfte kein einziger Fan der Reihe auch nur eine Sekunde zögern, um (im Original) die Stimme von Darth Vader zu identifizieren. Denn James Earl Jones wurde seinerzeit von George Lucas angeheuert, weil die Stimme von Vader-Schauspieler David Prowse nicht bedrohlich genug war - und Jones' Stimme machte die Figur erst zur Ikone der Science-Fiction.Doch wie Vanity Fair berichtet, hat James Earl Jones beschlossen, dass er nach mittlerweile 45 Jahren nicht mehr Vader sprechen wird. Die gute Nachricht: Seine Stimme wird erhalten bleiben, und zwar auch über dessen Tod hinaus. Denn er hat die Rechte an seiner Stimme an Lucasfilm bzw. die ukrainische Software-Firma Respeecher überschrieben.Das bedeutet, dass das auf Stimmen spezialisierte Unternehmen ganz offiziell und auf Dauer die Stimme des afroamerikanischen Schauspielers für den dunklen Lord der Sith verwenden darf. Das bedeutet: Mithilfe von künstlicher Intelligenz darf Respeecher Dialoge erschaffen, ohne dass Jones sie tatsächlich sprechen muss."Jones hatte erwähnt, dass er seinen Einsatz bei dieser Figur reduzieren will", sagte Matthew Wood, der Sound Editor, der mit Respeecher zusammenarbeitet, gegenüber Vanity Fair. Der Rückzug von Jones läuft aber in aller Freundschaft ab, denn Wood nannte den Schauspieler einen "gutherzigen Patenonkel", mit dem man im engen Kontakt steht und der auch dabei hilft, seine Stimme für die Nachwelt zu erhalten. Laut Respeecher benötigt man für das Klonen einer Stimme etwa zwei Stunden an Ausgangsmaterial, was im Fall von James Earl Jones aufgrund seiner langen Filmkarriere alles andere als ein Problem darstellen dürfte.