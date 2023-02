iPhone 15 Pro: So soll Apples neues Smartphone-Flaggschiff aussehen

Monate vor der möglichen Markteinführung sind nun die ersten Bilder zum Apple iPhone 15 Pro aufgetaucht. Die geleakten Renderings sollen das iOS-Smartphone mit einem leicht veränderten Design, USB-C, neuen Touch-Tasten und einem dünneren Bildschirmrahmen zeigen.

Weicheres Design, Kamerabuckel und kapazitive Touch-Tasten

Zusammenfassung Erste Bilder des iPhone 15 (Pro) aufgetaucht

Lightning-Port wird durch USB-C ersetzte

Kamerabuckel wächst an, Kombination aus 3 Kameras und LiDAR-Scanner

Kapazitive Tasten statt physisch, Displaygröße unverändert, höhere Auflösung

Technische Details unter der Haube noch unbekannt, Apple A17-Chip

Vorstellung des iPhone 15 (Pro) frühestens September 2023

Prognosen und Renderings mit Skepsis betrachten

Nachdem sich die Gerüchte rund um das Apple iPhone 15 (Pro) in den letzten Wochen verdichtet haben, liegen den Kollegen von 9to5Mac nun erste Renderbilder vor. Basierend auf CAD-Modellen, die aus einer chinesischen Fabrik stammen sollen, sticht vor allem der neue USB-C-Anschluss als Neuerung hervor. Dieser soll den proprietären Lightning-Port bereits in diesem Jahr ersetzen und entsprechend den Forderungen vieler Nutzer und denen der Europäischen Union nachkommen.Weiterhin sind Änderungen an der Wölbung der Kanten festzustellen. Glas und Metall zeigen auf den ersten Bildern einen deutlich nahtloseren Übergang, womit das iPhone 15 (Pro) weniger kantig und wie aus einem Guss wirken könnte. Der Kamerabuckel wächst hingegen an, was auf erneut verbesserte und größere Sensoren und Linsen zurückzuführen wäre. Dennoch dürfte Apple an der Kombination aus drei Hauptkameras und LiDAR-Scanner festhalten.Die Renderbilder des iPhone 15 (Pro) geben einen ersten Ausblick auf die Integration kapazitiver (Solid State) anstelle physischer Tasten im Bereich der Lautstärkewippe, des Stumm- und des Netzschalters. Zu den technischen Details unter der Haube liegen hingegen keine neuen Informationen vor. Experten gehen davon aus, dass Apple die Displaygrößen im Vergleich zum iPhone 14 (Pro) nicht verändern wird. Ebenso sind mehr Arbeitsspeicher, höher auflösende Kameras und der Apple A17-Chip im Gespräch.Die Vorstellung des iPhone 15 (Pro) wird frühestens im September 2023 erwartet. Bis dahin sollten Prognosen und CAD-Renderings stets mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden, auch wenn viele der iPhone-Vorhersagen in den letzten Jahren eingetreten sind.