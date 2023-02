Kabel-TV auf dem iPhone: AVM verbessert mit neuer Version FritzApp TV

Die FritzApp TV für iOS bekommt erneut ein Update. Dieses Mal scheint es aber keinerlei neue Funktionen zu geben. AVM beschränkt sich bei dieser neuen Version auf Fehlerbehebungen und Verbesserungen, nennt aber keine konkreten Details.

Das kann die App

Verbesserung für FritzApp TV 2.1.2 Darstellung mit neuer Schriftart

Stabilitäts- und Detailverbesserungen

Feedback erwünscht

Zusammenfassung AVM veröffentlicht Update für FritzApp TV für iOS: Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen

Nutzer erhalten Update über Auto-Update-Funktion oder App Store

Kabel-Kunden können über App Kabel-TV Sender streamen

Mindestvoraussetzung: iPhone/iPad ab iOS 12

AVM hat für die Smartphone-App FritzApp TV für iOS ein Update veröffentlicht. Nach den neuen Funktionen, die das Unternehmen im Januar an alle Nutzer verteilt hat, gibt es jetzt noch einmal Detailverbesserungen. Einzelheiten nennt AVM leider nicht.Die Aktualisierung wird bereits verteilt. Nutzer bekommen die neue Version über die Auto-Update-Funktion direkt auf dem Smartphone oder über den App Store. Das Update wird allen Nutzern empfohlen. Laut AVM handelt es sich um ein kleines Wartungsupdate, sicherheitsrelevante Änderungen wurden nicht mit aufgeführt. Wir haben die Release-Notes am Ende des Beitrags angefügt.Die Aktualisierung für die FritzApp TV für iOS auf Version 2.1. 2 steht ab sofort zur Verfügung.Als Kabel-Kunde kann man alle unverschlüsselten Kabel-TV Sender direkt von seiner FritzBox auf ein iPhone oder iPad streamen. Notwendig ist dazu nur die FritzApp TV und entweder eine FritzBox Cable mit TV-Streaming-Funktion oder einen WLAN-Repeater mit DVB-C. Das TV-Signal vom Kabel-TV-Anschluss wird über WLAN oder LAN im ganzen Heimnetz verteilt. Über die App kann man dann einfach die gewünschten Kabel-Sender anschauen. Mindestvoraussetzung ist ein iPhone oder iPad ab iOS 12.AVM bittet Nutzer der App, Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps zu verbessern und Probleme schneller auszumerzen. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche können auf dem Wege an AVM übermittelt werden.