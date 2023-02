MyFritzApp: AVM startet neue Übersicht fürs Heimnetz mit Tooltipps

Der Internet-Spezialist AVM hat ein großes Funktions-Update für die My­Fritz-App für Android herausgegeben. Damit startet die grafisch überarbeitete An­zei­ge von Geräten im Heimnetzwerk, sowie eine Option zum Sperren und Entsperren von Rufnummern direkt per App.

Das kann die MyFritzApp

Neue Funktionen und Änderungen für MyFritzApp Android Unter "Heimnetz" wird in der grafischen Übersicht die Zahl verbundener Heimnetzgeräte angezeigt

Unter "Heimnetz" werden in der grafischen Übersicht Tooltipps mit weiteren Detailinformationen angezeigt

Unter "Heimnetz" werden für alle Netzwerkgeräte per "Details anzeigen" alle damit verbundenen Heimnetzgeräte mit Verbindungsinformationen aufgelistet

Sperren und Entsperren von Rufnummern in der Anrufliste

AVM

Das Update bringt die MyFritzApp für Android auf Version 2.19.0. Wer die MyFritzApp für Android daheim im Netzwerk verwendet, kann das Update mit den verbesserten Funktionen ab sofort erhalten.Zu den Neuerungen gehört neben der Sperrfunktion für Anrufer und der verbesserten Heimnetz-Anzeige ein neuer Abschnitt mit dem Namen "Tooltipps". Die findet man bei den anderen Informationen für das Heimnetzwerk. Weitere Änderungen nennt AVM nicht. Wir haben die Release Notes am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Die neue Version steht ab sofort als In-App-Aktualisierung oder als Download über den Google Play Store bereit.Wie meist bei den App-Updates sind die Release-Notes kurz gehalten, es gibt nur wenige Änderungen in der neuen Version. Die Aktualisierung wird allen Nutzern empfohlen.Die MyFritzApp dient für den Zugriff auf die FritzBox zuhause und unterwegs. In der App kann man sich zum Beispiel über eingehende Anrufe informieren und Sprachnachrichten abhören. Zudem besteht Zugriff zu Daten, die auf der FritzBox gespeichert wurden, wie beispielsweise Fotos. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.20 nutzen; generell läuft die Verbindung ab FritzOS 6.50. Volle Unterstützung gibt es ab FritzOS 7.29.Um unterwegs sämtliche Funktionen nutzen zu können, muss die FritzBox zudem an einen Internetanschluss mit einer öffentlichen IPv4-Adresse angeschlossen sein.