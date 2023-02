Großes Update für VDSL/ADSL-FritzBoxen - das ist alles neu

Der Router-Hersteller AVM startet für weitere Fritz-Modelle das große Funktions-Update auf FritzOS-Version 7.50. Besitzer einer FritzBox 7583 oder einer 7583 VDSL können ab sofort die neue Version beziehen und die neuen Feature ausprobieren.

Online-Update starten

Neue Features: Verbesserte WLAN Mesh-Funktion jetzt mit dynamischem Smart Repeating für mehr Performance im Heimnetz

VPN mit WireGuard-Technologie: einfach, schnell und sicher von überall ins Heimnetz

Mehr Telefonkomfort mit FritzFon: Neuer FritzFon Klingelton "Sprache", neue Optionen wie "unbekannte Anrufer blockieren"

Neue Smart-Home-Optionen: Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen

Die Benutzeroberfläche wurde um "Hilfe und Info" ergänzt

Zahlreiche neue Funktionen für die MyFritzApp und FritzApp Smart Home (iOS/Android)

Zusammenfassung AVM startet Update auf FritzOS 7.50 für FritzBox 7583 & 7583 VDSL

Neue Funktionen: dynamisches Smart Repeating, WireGuard-VPN, Smart Home

Update wird in kommenden Tagen automatisch angeboten, forcieren möglich

MyFritzApp & FritzApp Smart Home erhalten zahlreiche neue Funktionen

Benutzeroberfläche verändert, Sicherheitsfunktionen aktualisiert

Das hat AVM bei Twitter mitgeteilt. Jetzt geht es also weiter mit der Freigabe von FritzOS 7.50 und den vielen neuen Funktionen. Die beiden FritzBox-Modelle der 7583-Serie können das Funktions-Update ab sofort beziehen und von den Neuerungen profitieren.Dazu gehört unter anderem das dynamische Smart Repeating für WLAN-Mesh, VPN mit WireGuard-Support, viele Verbesserungen für FritzFon und neue Smart-Home-Optionen wie vorgefertigte Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen. Wir haben die Highlights aus den Release-Notes am Ende des Beitrags zusammengefasst.Das Update wird in den kommenden Tagen allen Nutzer automatisch angeboten. Wer möchte, kann das Update auch forcieren. Dazu sucht man in der Eingabemaske der Online-Nutzeroberfläche nach neuen Aktualisierungen.Die Übersicht findet man im Webbrowser unter "fritz.box". Dort befindet sich der Menüpunkt Assistenten/ "Update" oder "Firmware aktualisieren" und man folgt den Anweisungen. AVM schreibt, dass grundsätzlich mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert werden, und man daher verfügbare Updates am besten schnellstmöglich durchführen sollte. Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen. Das Update wird allen Nutzern empfohlen.