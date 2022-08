AVM verschiebt Start von FritzOS 7.50: September-Release wird knapp

AVM arbeitet seit Monaten auch im öffentlichen Beta-Programm an dem angekündigten Update auf FritzOS 7.50. Diese Version wird eine Vielzahl an Neuerungen und Verbesserungen mitbringen - scheint sich aber laut neuesten Berichten zu verspäten.

Das große Update FritzOS 7.50 "Das umfangreiche Update FritzOS 7.50 wird den Anwendern rund 100 Neuerungen und Verbesserungen für ihre Fritz-Produkte bringen. Im Smarthome ermöglichen die neuen Funktionen zu Szenarien und Routinen jetzt Wenn-Dann-Verknüpfungen für ein komfortables und energieeffizientes Leben. Zudem vereinfacht sich mit dem Update das Einrichten von VPN-Verbindungen, die Performance bei WLAN Mesh erhöht sich und das FritzFon lernt mit der Funktion Anruferansage das Sprechen. Das große kostenlose FritzOS 7.50 wird in wenigen Wochen für erste Produkte ausgerollt."

Geräteliste

FritzBox 7530, 7530 AX, 7590 und 7590 AX

FritzBox 6690, 6591 und 6660 Cable

FritzBox 6890 LTE und 6850 5G

FritzRepeater 2400 und 3000

Diese Neuerungen sollen kommen

Das ist dem Online-Magazin Teltarif aufgefallen . Teltarif hatte vor einigen Wochen schon bei AVM angefragt, wann in etwa mit der Verteilung des fertigen Updates gerechnet werden könne.Im Mai erklärte das Unternehmen dazu, man plane den Start von FritzOS 7.50 im Sommer: "Der Sommer beginnt im Juni und endet im September", so das Unternehmen wortwört­lich. Doch dieser Zeitrahmen wird nun durch eine neue Stellungnahme zur anstehenden Aktualisierung ausgeweitet. Im Rahmen der Ankündigung für die IFA 2022 schrieb AVM jetzt:Das könnte zwar an sich noch heißen, dass wir den Start im September sehen werden. Allerdings muss man dazu sagen, dass die derzeit über das experimentelle Labor-Update zur Verfügung stehenden Versionen allesamt noch eine lange Liste an bekannten Problemen aufweisen. Mit diesen Fehlern wird die neue Version mit Sicherheit nicht ausgeliefert. Es sind noch weitere Runden zur Ausmerzung der Bugs nötig.Zur anstehende IFA ab dem 2. September wird sich AVM sicherlich näher zu dem Start des großen Feature-Updates äußern. Soweit es aktuell bekannt ist, werden folgende Geräte in dem ersten Rutsch das große FritzOS-Update bekommen:Für diese Geräte gibt es den öffentlichen Beta-Test. An weiteren Geräte-Updates wird intern gearbeitet. Welche weiteren Geräte dann die Aktualisierung erhalten, ist noch nicht bekannt. AVM hatte aber schon angedeutet, dass unter anderem auch die alte FritzBox 7490 die neue Version erhalten könnte Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Unterstützung von WireGuard für den einfachen Aufbau von VPN-Verbindungen, die Anruferansage, verbesserte Leistung für WLAN Mesh und eine verbesserte Fritz-Nutzeroberfläche im Web.