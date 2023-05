Design des Nothing Phone (2) zeigt sich vollständig per Render-Leak

Mit seiner neuen Marke Nothing konnte der OnePlus-Mitgründer Carl Pei viel Aufmerksamkeit auf sein Unternehmen ziehen. Mittlerweile ist klar, dass Nothing nicht nur schickes bzw. hippes Design bietet, sondern auch gute Hardware. Nun ist das zweite Smartphone zu sehen.

Einzigartiges Design

Zusammenfassung Nothing Phone (2): Markteinführung im Sommer 2023

Optik: Leuchtende Ringe und Linien, teils durchsichtig

Technik: 6,55 Zoll-AMOLED-Panel, 120 Hz, Fingerabdrucksensor

Leistung: Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 GB RAM, 128/256 GB Speicher

Akku: 5000 mAh

Nothing

Das Nothing Phone (1) ist im vergangenen Sommer auf den Markt gekommen und man musste kein Prophet sein, um zu erkennen, dass von Anfang an ein zweites Gerät dieser Art geplant war. Das Nothing Phone (2) hat der Hersteller bereits vergangene Woche angekündigt und einen kleinen Teil des Geräts in einem Video gezeigt.Bereits auf diesem Teaser, dessen Twitter-Text das Nothing Phone (2) für den Sommer dieses Jahres in Aussicht stellt, ist zu erkennen, dass die grundsätzliche optische Sprache beibehalten wird. Der Designer und YouTuber Ben Geskin kann das Bild des Teasers vervollständigen und zeigt die Rückseite des Geräts in voller Größe (via Gizmochina ).Allerdings muss man schon ziemlich genau hinsehen, um Unterschiede zwischen den beiden Versionen erkennen zu können. Denn Nothing behält die so spezielle Optik des Erstlings bei und ändert allenfalls nur Details. Das bedeutet, dass es wieder die einzigartigen leuchtenden Ringe und Linien geben wird, im mittlerweile typischen Stil von Nothing sind Teile des Gehäuses durchsichtig.Zum Gerät, das man wohl wieder zur gehobenen Mittelklasse zählen wird können, sind außerdem neue Spezifikationen aufgetaucht. Demnach wird das das Nothing Phone (2) ein 6,55-Zoll-AMOLED-Panel mit FHD+-Auflösung, eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einen Fingerabdrucksensor im Display mitbringen.Bereits länger ist bekannt, dass unter der Haube ein Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor zum Einsatz kommen wird. Als Arbeitsspeicher werden entweder acht oder zwölf Gigabyte bereitstehen (LPDDR5), der interne Speicher beträgt 128 oder 256 Gigabyte. Schließlich wird auch noch ein Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh erwähnt.