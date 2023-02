Nächster Banner-Fail: Microsoft 365-Anzeige blockiert Windows-Desktop

Microsoft hat derzeit ein Problem mit der Aufdringlichkeit, mit der das Unternehmen versucht, Nutzer zu Updates und Tests hinzureißen. Nachdem es viel Kritik um Windows 11-Pop-up-Werbung gegeben hatte, ärgern sich Windows 10-Nutzer jetzt über Microsoft 365-Anzeigen.

Teurer Fehler?

Überspringen ist spurlos verschwunden

Zusammenfassung Aufdringliche Werbung in Windows 11 & Microsoft 365

Pop-up-Anzeigen nehmen Bildschirm großflächig ein, Zugriff versperrt

Angebot: Kostenlose Testversion von Microsoft 365 Family

Wegklicken nicht möglich, man soll Zahlungsinformationen hinterlegen

In beiden Fällen ist ein Problem, dass diese Eigenwerbung von Microsoft bei der Nutzung des PC plötzlich aufpoppt und den Bildschirm großflächig einnimmt. Betroffene melden, dass ihnen durch die Pop-up-Anzeige für Microsoft 365 der Zugriff auf ihre Desktops versperrt werden. Die Anzeigen offerieren Testangebote für die Microsoft 365-Produktivitätssuite (früher Office 365 ).Einige Nutzer bekommen jetzt bildschirmfüllende Benachrichtigungen, in denen es heißt: "Zugang gewährt: Wir schenken Ihnen eine kostenlose Testversion von Microsoft 365 Family". Einfach wegklicken lässt sich diese Werbung allerdings nicht.Die angezeigten Optionen sind "Kostenlos testen" und "Nein, danke". Wer nun auf "Nein, danke" klickt, beendet damit allerdings nicht gleich den Spuk. Stattdessen folgt eine weitere Aufforderung, in der man seine Zahlungsinformationen hinterlegen soll. Denn nach dem kostenlosen Test geht es in ein zahlungspflichtiges Abonnement über. Man sollte also gewissenhaft schauen, was man anklickt und falls man den Test bestätigt, sollte man auch an die optionale Kündigung denken.Betroffene diskutieren in Foren nun, ob Microsoft vielleicht eine falsche Verknüpfung in der Werbung hinterlegt hat. Absicht wird dem Konzern aber von anderen genervten Nutzern ebenso unterstellt. Ähnliche Werbung kennt man bereits aus dem regulären Installations-Bildschirm von Windows. Jedoch gibt es dort noch die Auswahlmöglichkeit "Überspringen". In der neuen Werbung wird stattdessen nur "Datenschutz und Cookies" als weitere Option zum Anklicken angezeigt.