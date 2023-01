Ursache noch unklar: Verbindungsprobleme mit Microsoft 365-Diensten

Microsoft meldet ein Problem in Verbindung mit den Microsoft 365-Diensten. Einige Kunden können demnach derzeit nicht auf die MS 365-Dienste zugreifen. Betroffen ist derzeit, wie es aussieht, nur ein Internetdienstanbieter in den USA.

Ursache noch unklar

Das Problem betrifft, soweit man das derzeit sagen kann, nur Nutzer in Nordamerika und dort nur den Internetdienstanbieter Verizon. Zunächst hatte es Meldungen gegeben, laut denen Microsoft 365 in den USA ausgefallen war und es auch in anderen Ländern Verbindungsprobleme gab.Betroffene Nutzer tauschten sich über die Probleme in den sozialen Netzwerken und den diversen Foren aus. Schließlich meldete sich Microsoft unter anderem bei Twitter zu Wort zu dem Vorfall. Viele Erklärungen gab es bisher jedoch noch nicht und auch noch keine allgemeine Entwarnung, dass alle Dienste wieder laufen.Der Konzern bestätigte Probleme und konnte sie schon eingrenzen: "Wir untersuchen ein Problem, bei dem einige Benutzer in Nordamerika nicht auf Microsoft 365-Dienste zugreifen können", so der Microsoft Support. "Wir analysieren Netzwerkablaufverfolgungsprotokolle, um die Ursache des Problems einzugrenzen."Kurze Zeit später kam dann die erste Entwarnung, in der es hieß, dass nur ein bestimmter ISP betroffen sei: "Unsere Telemetrie zeigt an, dass die von Microsoft verwaltete Netzwerkumgebung fehlerfrei ist. Das Problem scheint auf einen bestimmten Internetdienstanbieter beschränkt zu sein. Weitere Einzelheiten finden Sie im Admin Center unter MO498385."Laut der Statusseite von Microsoft 365 funktioniert derzeit alles bestens. Man wird also auf eine Lösung von Verizon warten müssen. Erst vor wenigen Tagen hatte Microsoft bereits mit Ausfällen bei OneDrive und Skype zu kämpfen gehabt . Die Ausfälle bei Skype dauern auch noch an