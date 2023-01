Microsoft 365 statt Office: Apps für Windows, Android, iOS freigegeben

Microsoft hat, wie vor einigen Monaten angekündigt, jetzt damit begonnen, die neuen Microsoft 365-Apps für Windows, iOS und Android zur Verfügung zu stellen. Die neuen Apps ersetzen die bisherigen Office-Apps.

Rebranding abgeschlossen

Erklärung von Microsoft "In den letzten Jahren hat sich Microsoft 365 zu unserem Flaggschiff unter den Produktivitätspaketen entwickelt. Deshalb schaffen wir ein Erlebnis, das Ihnen hilft, das Beste aus Microsoft 365 herauszuholen. In den kommenden Monaten werden Office.com, die mobile Office-App und die Office-App für Windows zur Microsoft 365-App, mit einem neuen Symbol, einem neuen Look und noch mehr Funktionen. Diese Änderungen gelten für alle, die die Office-App für die Arbeit, die Schule oder privat nutzen".

Das meldet Dr. Windows und stellt auch gleich fest, dass diese Änderung bis auf den neuen Namen nicht viel zu bieten hat. In den Release-Notes (beispielsweise im Apple App Store) heißt es nur ganz kurz: "Die Office-App ist jetzt die Microsoft 365-App." Also wundert euch nicht, wenn ihr anstelle eines Office-Updates nun eine vermeintlich neue App auf euren Geräten wieder findet.Mit der Umbenennung der Windows- und Smartphone-Apps schließt Microsoft jetzt das Rebranding seines Büropakets ab. Schon seit einigen Monaten gab es an den verschiedensten Stellen den neuen Namen, so zuletzt auch im Insider-Programm . Wie Microsoft in einer FAQ-Liste erklärt , erhalten die verschiedenen Teile von Office ein Rebranding, bei dem der Name "Microsoft 365" in den Mittelpunkt rückt. Dieses Rebranding dürfte nun abgeschlossen sein.Die Änderung war schon seit einigen Jahren geplant. Der Konzern hatte schließlich damit begonnen, die zuvor als " Office 365 " vermarkteten Abonnements unter dem neuen Namen anzubieten. Office dagegen als Sammelbegriff hat nun ausgedient. Die Marke Office wurde im November 1990 von Microsoft eingeführt, es gab sie also rund 32 Jahre.