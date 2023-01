Windows Package Manager: Winget 1.4 mit Support für ZIP-Archive

Microsoft hat eine weitere Aktualisierung für den Paketmanager Winget bereitgestellt. Das Update auf Version 1.4 bringt mehrere Neuerungen mit sich. Neben der Unterstützung von ZIP-Archiven wurde eine Reihe kleinerer Verbesserungen implementiert.

Installation über den Microsoft Store

Während es auf Linux-Systemen schon seit längerer Zeit üblich ist, Anwendungen über einen Paketmanager zu installieren, verfügt Windows erst seit wenigen Jahren über die Möglichkeit, Programme mithilfe der Kommandozeile herunterzuladen. Seit dem Release der Version 1.0 hat Microsoft zahlreiche Features in den Windows Package Manager (Winget) eingebaut. Vor drei Tagen haben die Redmonder den stabilen Build 1.4.10173 ausgerollt.Bislang hatten Winget-Nutzer keine Möglichkeit, im ZIP-Format zur Verfügung gestellte Pakete zu installieren. Diese Funktion hat Microsoft mit der Aktualisierung nachgeliefert. Mit Version 1.4 können die Archive jetzt entpackt und Installationsprogramme aus der ZIP-Datei ausgeführt werden. Zudem bietet Winget jetzt Support für mehrere portable Pakete, die sich in einem Archiv befinden.Bei weiteren Neuerungen handelt es sich um hinzugefügte Aliase, zusätzliche Installations-Optionen sowie Fehlerbehebungen. Eine vollständige Liste mit allen vorgenommenen Änderungen lässt sich auf der GitHub-Seite des Projekts finden. Während Winget in Windows 11 enthalten ist, müssen Windows 10-Nutzer die App manuell installieren. Das Programm kann über den Microsoft Store heruntergeladen werden. Alternativ stehen die Dateien im GitHub-Repository bereit.