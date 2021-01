Windows Package Manager: Microsoft-Tool bald mit Uninstall-Funktion

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hatte im vergangenen Jahr einen neuen Paket-Manager für Windows 10 vorgestellt. Mit dem Tool können Apps über die Kommandozeile heruntergeladen werden. Bislang war es mit dem Programm allerdings nicht möglich, Pakete zu deinstallieren.

Bisher kein Release-Termin bekannt

Das soll sich demnächst jedoch ändern. Die Entwickler des auch unter dem Namen "winget" bekannten Tools arbeiten daran, ein Uninstall-Feature in das Programm einzubauen. Mit der Funktion wird es möglich sein, Apps per Kommando vom PC zu entfernen. Dazu müssen le­dig­lich der Befehl "winget uninstall" und der entsprechende Paketname eingegeben werden.Wie Deskmodder berichtet, wurde die Uninstall-Funktion vor kurzem vom Entwickler Demitrius Nelon vorgestellt. Ihm zufolge sollen mit dem neuen Befehl nicht nur Apps, sondern sämtliche auf dem Rechner verfügbaren Pro­gram­me deinstalliert werden können. Der ak­tu­el­le Stand der Implementation lässt sich über die GitHub-Seite des Projekts verfolgen.Wann die Erweiterung mit dem Uninstall-Kommando in den Windows Package Manager integriert wird, ist noch unklar. Einen offiziellen Zeitplan oder Release-Termin gibt es nicht.Die Entwickler arbeiten derzeit auch noch an an­de­ren Features für das Tool. So soll es in nächster Zeit ein Einstellungs-Menü geben, das über einen Befehl aufgerufen werden kann. Außerdem sollen sich irgendwann auch Apps aus dem Microsoft Store installieren lassen. Darüber hinaus wird es zukünftig eine Option zum Aktualisieren von Apps sowie ein Kom­man­do zum Auflisten aller installierten Anwendungen geben. Das Open-Source-Tool lässt sich über dieses GitHub-Repository herunterladen und ausprobieren.