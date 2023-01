Neue Filme und Serien: Diese Woche bei Netflix, Disney+ & Amazon

Die beliebten Streaming-Dienste Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video gehen in dieser Woche mit mehr als 30 neuen Filmen und Serien auf Sendung. Zu den Highlights zählen Vikings Valhalla, Hunters und Welcome to Chippendales. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Welcome to Chippendales: Die neue True-Crime-Serie auf Disney+

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 2

Trolley ab 9. Januar

Andrew Santino: Cheeseburger ab 10. Januar

Der axtschwingende Anhalter ab 10. Januar

Ruido ab 11. Januar

Sexify: Staffel 2 ab 11. Januar

Vikings: Valhalla: Staffel 2 ab 12. Januar

The Makanai: Cooking for the Maiko House ab 12. Januar

Kung Fu Panda: Der Drachenritter: Staffel 2 ab 12. Januar

Sky Rojo: Staffel 3 ab 13. Januar

Trial by Fire ab 13. Januar

Dog Gone ab 13. Januar

Break Point ab 13. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 2

23 Walks ab 09. Januar

Taken In L.A. - Verkaufte Unschuld ab 10. Januar

Superhost - Kein Gastgeber Ist Wie Der Andere ab 10. Januar

German Crime Story: Gefesselt S1 ab 13. Januar

Hunters S2 ab 13. Januar

The Test S2 ab 13. Januar

Geschichten vom Franz ab 14. Januar

Brotherhood ab 15. Januar

Private Eyes S5 ab 15. Januar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 2

Extreme Survival mit Hazen Audel - Staffeln 2 & 3 ab 11. Januar

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller - Staffel 2 ab 11. Januar

Chasing Waves - Staffel 1 ab 11. Januar

Die Bergretter - Staffel 13 ab 11. Januar

Welcome to Chippendales ab 11. Januar

Daredevil ab 13. Januar

Die Biene Maja - Das geheime Königreich ab 13. Januar

The Flagmakers: Die Stars hinter den Streifen ab 13. Januar

Retrograde ab 13. Januar

The Territory ab 13. Januar

In der Woche vom 9. bis 15. Januar 2023 steht bei Netflix unter anderem die zweite Staffel von Vikings Valhalla auf dem Programm. Außerdem setzt man auf neue Folgen der spanischen Action-Serie Sky Rojo, den Familienfilm Dog Gone mit Rob Lowe und den ersten Teil der durchaus interessanten Tennis-Dokumentation Break Point. Angekündigte Highlights wie Die wilden Neunziger, Jolt und Co. erwarten uns erst im späteren Verlauf des Januars.Abonnenten von Amazon Prime Video können sich in dieser Woche auf neue Folgen der Nazi-Jäger-Serie Hunters mit Al Pacino und Jennifer Jason Leigh sowie die auf wahren Begebenheiten beruhende German Crime Story freuen. Weiterhin werden neue Staffeln von The Test und Private Eyes sowie der Actionstreifen Brotherhood aufgenommen. Disney+ geht hingegen mit der skandalträchtigen True-Crime-Serie "Welcome to Chippendales", Daredevil und der ersten Staffel von Chasing Waves auf Sendung.