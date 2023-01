Neu auf Disney+ & Star: Alle neuen Filme und Serien im Februar 2023

Der Streaming-Dienst Disney+ kündigt seine Highlights für Februar an. Im kommenden Monat gehen mehr als 20 neue Filme und Serien auf Sendung. Die Highlights: Black Panther - Wakanda Forever, Reservation Dogs, Die Prouds und American Dad. Wir verraten euch alle Termine.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Februar 2023

Black Panther: Wakanda Forever ab 1. Februar

Die Prouds: Lauter und trauter - Staffel 2 ab 1. Februar

Königreich des Polarwolfs - Staffel 1 ab 1. Februar

Ghost Rider ab 3. Februar

Hitlers letzter Widerstand - Staffel 1 ab 8. Februar

Dug Tage: Carls Date ab 10. Februar

Marvel Studios LEGENDS - Staffel 2, Episoden 27-29 ab 10. Februar

Nordkorea hautnah: Die Kim-Dynastie ab 10. Februar

Baymax und Mochi - Staffel 1 ab 22. Februar

Europas verborgene Naturwunder - Staffel 1 ab 22. Februar

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Februar 2023

Köche in der Wildnis - Staffel 1 ab 1. Februar

Reservation Dogs - Staffel 2 ab 1. Februar

L.A. Confidential ab 10. Februar

Bleach - Staffel 1-16 ab 15. Februar

Death in the Dorms - Staffel 1 ab 15. Februar

Bleach: Thousand-Year Blood War ab 15. Februar

Knight and Day ab 17. Februar

American Dad - Staffel 18 ab 22. Februar

The A Word - Staffel 1-3 ab 22. Februar

Bruiser ab 24. Februar

Love Vegas ab 24. Februar

Disney+ jetzt im Monats- oder Jahresabo Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs, auch zum Download

Große Auswahl im Star-Kanal inklusive

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Nur 89,90 Euro für ein Jahr oder 8,99 Euro pro Monat

Jetzt anmelden und streamen!

Ein Großteil der namhaften Filme und Serien startet bei Disney+ direkt zum Monatsanfang. So erhalten Abonnenten bereits am 1. Februar Zugriff auf die zweite Staffel von Reservation Dogs und den Marvel-Blockbuster Black Panther: Wakanda Forever. Exklusiv zeigt der Micky-Maus-Konzern den Anime Bleach: Thousand-Year Blood War, der im ersten Teil vorerst 13 Episoden umfasst. Ebenso nimmt man die 366 Folgen der ersten Bleach-Staffeln ins Programm auf, die zwischen den Jahren 2004 und 2012 produziert wurden.Weiterhin setzt man auf neue Folgen der Zeichentrickserie Die Prouds und die mittlerweile 18. Staffel von American Dad. Unter den Katalog-Titeln zeigen sich hingegen eine Vielzahl bekannter "Klassiker". Love Vegas und Knight and Day sind ebenso im Programm wie Ghost Rider und L.A. Confidential. Speziell für den Valentinstag (14.02.) bewirbt Disney+ eine Auswahl bereits vorhandener Inhalte, zum Beispiel Deadpool 1 + 2, Gone Girl, Romy und Michele, Golden Girls, Tell Me Lies und Unter der Sonne der Toskana.