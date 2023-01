Neue Serien und Filme: Diese Woche bei Disney+, Netflix & Amazon

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit mehr als 20 neuen Filmen und Serien. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts. Zu den Highlights zählen Tenet, Die wilden Neunziger! und Atlanta.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 3

Tenet ab 17. Januar

Die wilden Neunziger! ab 19. Januar

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre ab 19. Januar

Kämpferinnen ab 19. Januar

Khallat+ ab 19. Januar

Mission Majnu ab 20. Januar

Devotion ab 20. Januar

Sahmaran ab 20. Januar

Fauda: Staffel 4 ab 20. Januar

Bake Squad: Staffel 2 ab 20. Januar

Das Klunkerimperium: New York ab 20. Januar

Der Wahlkämpfer ab 20. Januar

Shanty Town ab 20. Januar

Jung_E: Gedächtnis des Krieges ab 20. Januar

Big Mäck: Gangster und Gold ab 20. Januar

Alchemy of Souls: Staffel 1 Teil 2 ab 21. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 3

Nigerian Trade ab 17. Januar

De brutas, nada S1-S3 ab 18. Januar

The Legend Of Vox Machina S2 ab 20. Januar

The Stylist ab 22. Januar

Avengement - Blutiger Freigang ab 22. Januar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 3

König Shakir recycelt ab 18. Januar

Atlanta - Staffel 4 ab 18. Januar

Koala Man ab 18. Januar

The Hardy Boys - Staffeln 1 & 2 ab 18. Januar

Idina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne ab 20. Januar

In der Woche vom 16. bis zum 23. Januar dürfte für viele Film- und Serien-Fans vor allem das Programm von Netflix interessant sein. Bereits morgen startet der Sci-Fi-Film Tenet von Christopher Nolan. Außerdem sieht man in den nächsten Tagen Die wilden Neunziger! als Neuauflage der beliebten Show Die wilden Siebziger! mit bekanntem Cast. Ebenso zeigt Netflix neue Folgen der israelischen Action-Serie Fauda, die zweite Staffel der Backshow Bake Squad und den Militärfilm Devotion.Abonnenten von Prime Video und Disney+ müssen sich in dieser Woche mit deutlich weniger Neustarts zufriedengeben. Amazon zeigt unter anderem die zweite Staffel der Animationsserie The Legend of Vox Machina und das Horror-Drama The Stylist. Beim Micky-Maus-Konzern sieht man hingegen die vierte Staffel von Atlanta und zwei Staffeln der Hardy Boys. Mit Koala Man startet zudem eine neue animierte Comedyserie, im Original vertont von Hugh Jackman, Sarah Snook, Miranda Otto und vielen mehr.