Raikiri Pro: Asus neues Xbox-Controller-Spitzenmodell kommt mit OLED

Der Xbox-Controller zählt auch abseits der Microsoft-Konsole zu den beliebtesten Eingabegeräten für Gaming. Jetzt hat Asus sein Angebot in diesem Bereich um ein neues Spitzenmodell ergänzt. Der ROG Raikiri Pro kommt mit OLED-Display und vielen weiteren Extra-Features.

Nicht nur Microsoft baut Xbox-Controller: Asus bietet jetzt ein High-End-Modell

Dreifach verbunden

Der Xbox-Controller ist ein sehr beliebtes Design, viele Dritt-Hersteller bieten deshalb ihre eigenen Varianten an. Bei der CES 2023 in Las Vegas will sich jetzt Asus mit einem neuen Produkt von der Masse abheben. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal des ROG Raikiri Pro (via Neowin ) ist auf den ersten Blick erkennbar: ein OLED-Display. Weiterhin wirbt man mit drei Verbindungsmodi, einstellbarer Joystick-Empfindlichkeit und Reaktionskurven sowie einem hochwertigen ESS DAC für "Premium Sound" über die 3,5 mm Kopfhörerbuchse.Das OLED-Display kommt auf eine Größe von 1,3 Zoll (ca. 33 mm) bei einer Auflösung von 128 × 40 Pixeln. Auf Farbdarstellung wird verzichtet, hier sind nur zwei Graustufen geboten. Über die Software "Armoury Crate" ist das Hinzufügen von benutzerdefinierten Bildern, Animation oder Texten möglich. Angezeigt werden können unter anderem das aktuelle Controller-Profil, der Lade- oder der Mikrofonstatus. Zwei Tasten über dem Display sollen den schnellen Wechsel von Profilen und Anzeigen ermöglichen.Asus weist außerdem stolz darauf hin, dass man mit dem Raikiri Pro den ersten für Xbox lizenzierten PC-Controller mit Tri-Mode-Konnektivität bieten kann. So bringt der Controller neben Bluetooth 5.0 auch noch einen 2,4-GHz-RF-Modus mit, durch "Adaptive Frequency Hopping" (AFH) sollen die Interferenzen mit anderen Geräten minimiert werden. Auch die Verbindung per USB-C ist möglich - die aktuellen Xbox-Konsolen finden ausdrücklich nur mit Kabel Anschluss.Zu guter Letzt macht die Software dann viele weitere Anpassungen möglich. Asus erlaubt den Zugriff auf Einstellungen für die Vibrationsstärke und die Reaktionskurven des Joysticks. Ferner lässt sich hier auch das Ansprechverhalten der Trigger genau einstellen. Ein Preis wurde zur Vorstellung noch nicht genannt, mit einem Launch ist im zweiten Quartal 2023 zu rechnen.