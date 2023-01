FritzOS 7.50: Großes Update für weitere FritzBox-Modelle verfügbar

AVM hält sein Versprechen ein und beliefert weitere FritzBoxen mit dem jüngsten FritzOS 7.50. Das neue Update steht ab sofort für die FritzBox 7530 zum Download bereit und verspricht über 150 neue Funktionen und Verbesserungen für Internet, Telefonie, VPN, Mesh und Co.

Fritz!OS 7.50-Update: Zusammenfassung der Highlights

FRITZ!OS 7.50 - mit über 150 neuen Features und nützlichen Verbesserungen

WLAN Mesh jetzt mit dynamischem Smart Repeating für mehr Performance im Heimnetz

VPN mit WireGuard-Technologie: einfach, schnell und sicher von überall ins Heimnetz

Mehr Telefonkomfort: Neuer FRITZ!Fon Klingelton "Sprache" und unbekannte Anrufer blockieren

Viele neue, interessante Smart-Home-Optionen: Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen

Die Benutzeroberfläche wurde verfeinert und mit umfassender "Hilfe und Info" abgerundet

Zahlreiche neue Funktionen für die MyFRITZ!App und FRITZ!App Smart Home (iOS/Android)

Diese Modelle erhalten FritzOS 7.50 7er-Reihe 7490; 7510; 7520*; 7530; 7530 AX*; 7583; 7590 AX* 6er-Reihe 6490*; 6590*; 6591*; 6660*; 6690* 6820 LTE; 6850 LTE*; 6850 5G*; 6890 LTE* 5er-Reihe 5491; 5530; 5590 4er-Reihe 4040*; 4060* Repeater 600; 1200; 1200 AX*, 2400*; 3000*; 3000 AX; 6000* Powerline 1260E Legende Geräte mit Stern (*) sind durch erfolgte Laborupdates bestätigt, andere Modelle liegen innerhalb des 5-Jahres-Support. Bei der schon 2013 erschienenen 7490 wurde die Planung von AVM selbst bestätigt.

Nachdem bereits im letzten Jahr unter anderem die FritzBox 7590 und erste WLAN-Repeater mit dem FritzOS 7.50-Update beliefert wurden, versprach das Berliner IT-Unternehmen, im Januar mit dem Rollout fortzufahren. Nun können Besitzer der FritzBox 7530 die Aktualisierung anstoßen. Entweder über das Browser-Interface (fritz.box) des Routers oder aber manuell mithilfe der offiziellen Image-Datei vom AVM-FTP Die Neuerungen sind umfangreich, wie die heute veröffentlichten Patch Notes der FritzBox 7530 zeigen. AVM gibt an, mehr als 150 Verbesserungen eingespielt zu haben. Der Fokus liegt vorrangig auf neuen Features für das WLAN-Mesh und die VPN-Konnektivität über das WireGuard-Protokoll. Außerdem will man den Komfort beim Telefonieren verbessern und die Smart-Home-Eigenschaften in ein besseres Licht rücken.Aus der unten aufgeführten Tabelle geht hervor, dass AVM das neue FritzOS 7.50 für eine Vielzahl an FritzBoxen ausliefern wird. So zum Beispiel für die Kabel-Internet-Flaggschiffe FritzBox 6690 und 6591 Cable oder aber auch ältere Modelle, wie die FritzBox 6490 (Kabel) und FritzBox 7490 ( DSL ). Ebenso werden diverse Einsteigermodelle bedacht.Ein genauer Zeitplan liegt nicht vor. Die Verteilung dürfte aber mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate in Anspruch nehmen.