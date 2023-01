AVM kündigt kurzfristig Wartungsarbeiten für MyFritzNet an

Der Internet-Spezialist AVM hat angekündigt, dass am 5. Januar eine kurze Downtime für Wartungsarbeiten bei MyFritzNet geplant ist. Für rund eineinhalb Stunden wird AVM dann weder Log-in noch Neuanmeldungen zu dem Netzwerk zulassen.

Was ist MyFritzNet?

Das meldet das Unternehmen. Administrationsarbeiten über die FritzBox-Nutzeroberfläche (fritz.box) bleiben natürlich weiterhin möglich, betroffen ist nur der Zusatzdienst MyFritz.AVM plant eine kurze Wartungsarbeit am 5. Januar in der Zeit von 9:00 und 10:30 Uhr. In dieser Zeit ist dann ein Log-in über das Web oder die Smartphone-Apps nicht möglich. Zudem wird das Unternehmen während der geplanten Wartungszeit auch keine Neuregistrierungen zu MyFritzNet zulassen.Im Anschluss sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren.Warum die Wartungsarbeiten eingeplant wurden, hat AVM noch nicht mitgeteilt. Da es in letzter Zeit aber einen ganzen Schwung voll neuer Funktionen für FritzOS und für die FritzApps gab, könnte es sein, dass AVM nun MyFritzNet ebenso verbessert. Denkbar wäre auch eine angepasste Nutzeroberfläche für die Benachrichtigungen. Bei Fritz.Box hatte AVM in den letzten Monaten einige Verbesserungen vorgestellt.Mit MyFritzNet stellt AVM einen kostenlosen Dienst zur Verfügung, der regelmäßig per E-Mail über den Status der Fritz-Produkte, verfügbare Updates und andere Neuigkeiten informiert. Über MyFritzNet ist die FritzBox zudem im Internet jederzeit unter einer festen Adresse erreichbar. Das ist zum Beispiel wichtig für VPN-Verbindungen und für die Anbindung von FritzApps. Wer den Dienst auch nutzen möchte, kann seinen FritzBox über die Website MyFritzNet registrieren und bekommt dann regelmäßig News.AVM bietet darüber hinaus für MyFritz kostenlose Apps für Smartphones und Tablets für iOS und Android an.