AVM startet das große FritzOS 7.50-Update für ersten Kabel-Router

AVM hat für eine weitere FritzBox ein großes Funktions-Update herausgegeben. Besitzer einer FritzBox 6690 Cable können nun bereits auf FritzOS 7.50 aktualisieren, bei vielen sollte die neue Version schon angekommen sein.

Online-Update starten

Neue Features: WLAN Mesh jetzt mit dynamischem Smart Repeating für mehr Performance im Heimnetz

VPN mit WireGuard-Technologie: einfach, schnell und sicher von überall ins Heimnetz

Mehr Telefonkomfort: Neuer FritzFon Klingelton "Sprache" und unbekannte Anrufer blockieren

Viele neue, interessante Smart-Home-Optionen: Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen

Die Benutzeroberfläche wurde verfeinert und mit umfassender "Hilfe und Info" abgerundet

Zahlreiche neue Funktionen für die MyFritzApp und FritzApp Smart Home (iOS/Android)

AVM

In der vergangenen Woche gab es noch ein letztes Beta-Update für die FritzBox 6690 Cable - jetzt hat AVM die Freigabe für alle Nutzer gestartet. Der Kabelrouter kann damit nun auch das FritzOS 7.50-Funktions-Update beziehen und von den Neuerungen profitieren. Dazu gehört das dynamische Smart Repeating für WLAN-Mesh, VPN mit WireGuard-Support, viele Verbesserungen für FritzFon und neue Smart-Home-Optionen wie vorgefertigte Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen. Das Update für Nutzer der FritzBox 6690 Cable steht, nach der langen Beta-Phase, auf der Webseite des Anbieters bereit . Wir haben die Highlights aus den Release-Notes am Ende des Beitrags zusammengefasst. Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen. Das Update wird allen Nutzern empfohlen.Das Update wird automatisch nach und nach angeboten, kann aber auch manuell angestoßen werden. Updates können einfach über die Online-Nutzeroberfläche durchgeführt werden. Dazu ruft man im Webbrowser "fritz.box" auf. Dort befindet sich der Menüpunkt Assistenten/ "Update" oder "Firmware aktualisieren" und man folgt den Anweisungen. AVM schreibt, dass grundsätzlich mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert werden, und man daher verfügbare Updates am besten schnellstmöglich durchführen sollte.