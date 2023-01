Update gestartet: AVM vereinfacht Sendersuchlauf für FritzApp TV

Mit FritzApp TV für iOS kann man als Kabel-Kunde unverschlüsselten Kabel-TV Sender direkt von seiner FritzBox auf iPhone oder iPad streamen. AVM hat nun ein Update herausgegeben, das die Einrichtung in der App vereinfacht.

Feedback erwünscht

Das kann die App

FritzApp TV 2.1.1 Verbesserung: Einrichtung vereinfacht per Angebot zur Aktivierung der TV-Funktion der FritzBox und Ausführung des Sendersuchlaufs (ab FritzOS 7.39)

Das Update für iOS steht ab sofort zur Verfügung und dürfte bei den meisten Nutzern bereits automatisch angekommen sein. FritzApp TV 2.1.1 ist dabei laut AVM ein Funktions-Update mit einer Neuerung für den Sendersuchlauf, was die Einrichtung vereinfacht.Die Aktualisierung bekommt man am einfachsten über die Auto-Update-Funktion direkt auf dem Smartphone oder über den App Store. Sicherheitsrelevante Änderungen wurden laut den Release Notes nicht veröffentlicht. Wir haben die Release-Notes am Ende des Beitrags angefügt.Genutzt werden kann die vereinfachte Einrichtung allerdings nur, wenn man auf der verbundenen FritzBox entweder die FritzOS-Beta 7.39 oder bereits FritzOS 7.50 verwendet.AVM bittet Nutzer der App, Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps zu verbessern und Probleme schneller auszumerzen. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche können auf dem Wege an AVM übermittelt werden. Die Aktualisierung für die FritzApp TV für iOS auf Version 2.0.6 steht ab sofort zur Verfügung.Mit FritzApp TV für iOS können Kabelkunden alle unverschlüsselten Kabel-TV Sender sehen, wenn man dazu entweder eine FritzBox Cable mit TV-Streaming-Funktion oder einen WLAN-Repeater mit DVB-C einsetzt. Das TV-Signal vom Kabel-TV-Anschluss wird über WLAN oder LAN im ganzen Heimnetz verteilt. Mit der App kann man dann einfach auf iPhone und iPad die Kabel-Sender anschauen. Mindestvoraussetzung ist ein iPhone oder iPad ab iOS 12.