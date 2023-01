Bilder vom Prototyp: Sonys Plan für neue E-Auto-Marke "Afeela" steht

Die Pläne von Sony, eigene E-Autos zu bieten, werden deutlich konkreter. Zusammen mit dem Partner Honda hat man bei der CES 2023 die gemeinsame Marke "Afeela" vorgestellt - inklusive neuem Prototyp. Ferner steht der Zeitplan für die Auslieferung.

Sony und Honda wollen mit Afeela in den Elektroauto-Markt starten

Technische Details

Anfang 2020 hatte Sony mit einem eigenen Elektroauto-Konzept überrascht, zwei Jahre später war dann bekannt geworden, dass der japanische Konzern mit Honda gemeinsame Sache macht. Jetzt nutzen die beiden Partner das Rampenlicht der CES 2023 in Las Vegas, um bei dem Vorhaben in den nächsten Gang zu schalten. Die erste große Ankündigung: das gemeinsame Unternehmen Sony Honda Mobility (SHM) wird die Fahrzeuge unter der neuen Marke " Afeela " anbieten.Was Kunden erwarten können, will man dann anhand eines neuen Prototyps zeigen. Der soll die Grundlage für die kommenden Serienmodelle bilden. Weiterhin können sich Interessierte auch schon den geplanten Verkaufsstart im Kalender markieren - auch, wenn es bis dahin noch etwas dauert. Vorbestellungen plant man ab der ersten Jahreshälfte 2025 anzunehmen, die Auslieferung soll dann ab dem Frühjahr 2026 in Nordamerika beginnen. Zu den Preisen äußert man sich bisher noch nicht.Allerdings macht man es dafür bei der Hardware etwas konkreter. Afeela-Fahrzeuge sollen automatisiertes Fahren der Stufe 3 beherrschen, allerdings unter "eingeschränkten Bedingungen". Fahrerassistenz der Stufe 2+ soll dann in Situationen wie dem Stadtverkehr Aufgaben übernehmen. Der jetzt vorgestellte Prototyp verfügt über 45 Kameras und Sensoren innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs. Die Rechenleistung wird über Qualcomms Auto-Plattform " Snapdragon Digital Chassis " realisiert.Zu guter Letzt kündigen die Partner noch die Zusammenarbeit mit dem Entwickler Epic Games an, hier liefert das Marketing-Material aber nur sehr vage Phrasen, so wolle man "neue Unterhaltungsmöglichkeiten durch digitale Innovationen wie das Metaverse erkunden." Sicher scheint die Zusammenarbeit im Bereich des On-Board-Entertainments, aber auch bei Augmented Reality (AR) könnten die Partner sich gut ergänzen.