Apple, Sony und Co. wollen Autos bauen, Samsung sagt Pläne dazu ab

Es ist dieser Tage eine Art Trend: Denn immer wieder gibt es Berichte, dass die Größen des IT-Geschäfts auch als Autohersteller auftreten wollen, Apple ist hier sicherlich das bekannteste Beispiel. Samsung indes hat entsprechende Pläne nun bis auf Weiteres aufgegeben.

Apple entwickelt, Sony hat bereits bestätigt

Eigenes Auto lohnt sich nicht

Samsung HCMC

Es ist das schlechtest gehütete Geheimnis der IT- und Auto-Branche, gemeint ist die Arbeit des Konzerns aus dem kalifornischen Cupertino an einem eigenen Elektroauto, dem so genannten "Apple Car". Auch Sony arbeitet an einem Personenfahrzeug. Der japanische Konzern hat entsprechende Pläne nicht nur offiziell bekannt gegeben, sondern hat sogar bereits vor zwei Jahren ein eigenes Konzeptfahrzeug gezeigt.Auch Samsung hat sicherlich entsprechende Pläne oder Überlegungen gehabt, doch diese hat man nun für erste komplett aufgegeben. Wie das koreanische Medium The Korea Times berichtet, hat sich Samsung vor kurzem entschieden, kein eigenes Auto zu entwickeln und zu bauen.Das wichtigste Argument ist für den koreanischen Großkonzern: Man rechnet nicht, mit einem selbst gebauten Elektroauto nachhaltigen Profit erzielen zu können. Eine Quelle im Unternehmen erklärt: "Samsung hat noch eine Menge Arbeit vor sich, wenn es darum geht, designbezogene Fragen zu klären, wenn es um den Umgang mit dem fertigen EV-Geschäft geht. Dies wird viel kosten und kann aus Sicht von Samsung einen nicht garantierten Wert haben."Das zweite Argument ist ein indirekt finanzielles: Samsung hat bereits Finger im Zulieferergeschäft und versorgt diverse Autobauer mit allerhand Komponenten. Ein eigenes Auto würde also für Interessenskonflikte sorgen, und zwar bei bestehenden Kunden, aber auch künftigen bzw. potenziellen. Samsung will Insidern zufolge lieber die aktuellen Geschäfte absichern statt mit unsicheren neuen Bereichen ein unnötiges Risiko einzugehen.