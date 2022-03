Sony und Honda bauen gemeinsam Elektroautos - Erstes Modell 2025

Sony hat einen ersten prominenten Partner gefunden, mit dem man Elektroautos bauen will. Der japanische Automobilkonzern Honda hat mit dem Elektronik- und Entertainment-Giganten ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Das erste E-Auto der beiden Partner soll 2025 kommen.

Wie Sony und Honda heute bekanntgaben , schließt man sich für die Entwicklung, den Bau und die Vermarktung von Elektrofahrzeugen zusammen. Vorerst wurde eine Einverständniserklärung unterzeichnet. Noch in diesem Jahr wollen die beiden japanischen Firmen darauf Taten folgen lassen und ein Joint-Venture-Unternehmen gründen. Der Verkauf der ersten gemeinsam entwickelten Fahrzeuge soll dann ab dem Jahr 2025 erfolgen.Honda übernimmt im Rahmen der Partnerschaft das Design, die Herstellung und die Vermarktung des ersten Elektroauto-Modells, während Sony eine "Mobility Service Plattform" beisteuert. Geplant ist, dass Honda seine Fähigkeiten aus dem Bereich des Automobilbaus und -vertriebs einbringt, während Sony seine Expertise und Produkte aus den Bereichen Infotainment, Mobilfunk und Bildsensoren einfließen lässt.Honda hat bisher nur wenige Elektroautos im Portfolio, so dass in Europa nur der Honda E als einziges rein elektrisch angetriebenes Auto des japanischen Herstellers angeboten wird. Sony hingegen hatte erst kürzlich seine zweite Studie für eigene Elektroautos vorgestellt , die eigentlich ebenfalls kommerzialisiert werden soll. Wann dieses Vorhaben auch zu tatsächlich für Endkunden verfügbaren E-Autos von Sony führen wird, ist derzeit und angesichts der Partnerschaft mit Honda fraglich.Bei seinem zur CES 2022 im Januar vorgestellten zweiten E-Auto liefert der österreichische Partner Magna die Plattform, während die Antriebe von Bosch kommen. Sony selbst bringt seine 5G-Produkte , LiDAR- und Kamerasensoren ins Spiel. Außerdem sollen Gesichtserkennung, Sprach- und Gestensteuerung an Bord der Sony Vision-S 02 genannten Prototypenfahrzeuge sein.